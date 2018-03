Wüst pakt achter Japanse Takagi zilver bij WK allround in Amsterdam

De 31-jarige Wüst moest op de afsluitende 5 kilometer 11,61 seconden goedmaken op Takagi, maar dat zat er nooit in. De Brabantse was met 7.26,85 wel de snelste op de 5000 meter, maar haar Japanse concurrente bleef met een eindtijd van 7.29,93 goed in haar spoor.

De 23-jarige Takagi, die wordt gecoacht door de Nederlander Johan de Wit, is de eerste Japanse en de eerste Aziatische schaatser - man of vrouw - die zich wereldkampioen allround mag noemen. Ze eindigde vorig jaar in Hamar nog als derde achter Wüst en Martina Sablikova.

Van der Weijden gaf met haar eerste medaille op een wereld- of Europees kampioenschap extra glans aan haar afscheidstoernooi. De 31-jarige Zuid-Hollandse, die vorige maand vierde werd op de olympische 5 kilometer, neemt na twaalf jaar afscheid van het topschaatsen.

Tot dit weekend had Van der Weijden nog nooit meegedaan aan een WK allround. Ze plaatste zich voor het toernooi in Amsterdam door eind januari de Nederlandse titel te veroveren in Thialf.

Antoinette de Jong kwam 0.18 punt tekort om voor de tweede keer na 2016 brons te veroveren op het WK allround. De 22-jarige Friezin moest op de 5 kilometer 0,15 seconde goedmaken op Van der Weijden, maar gaf in een rechtstreeks duel 1,61 seconde toe op haar landgenote en eindigde als vierde.

500 meter

Takagi legde de basis voor haar wereldtitel vrijdag op de 500 meter. De Japanse was op de eerste afstand van het toernooi liefst 1,8 seconde sneller dan Wüst.

De kopvrouw van Team Justlease.nl pakte door winst op de 3 kilometer wel wat tijd terug op Takagi, maar ze keek voor de 1500 meter toch nog tegen een achterstand van 3,42 seconden aan.

Die nadelige marge kon de olympisch kampioene zaterdag niet verkleinen op de schaatsmijl. In een rechtstreeks duel was Takagi net wat sneller dan Wüst op de 1500 meter (1.58,82 om 1.58,89), waardoor ze met een geruststellende marge aan de 5 kilometer kon beginnen.

Takagi hield vrij simpel stand op de slotafstand, waardoor ze de de hegemonie van Wüst en Sablikova op het WK allround doorbrak. Sinds het goud van Paulien van Deutekom in 2008 ging de wereldtitel altijd naar de Nederlandse of de Tsjechische.

Sablikova

De 30-jarige Sablikova kende geen geweldig toernooi in Amsterdam. De wereldkampioene van 2009, 2010, 2015 en 2016 eindigde na een tweede plek op de 5 kilometer (7.28,17) als zesde, nog achter de Italiaanse Francesca Lollobrigida.

Wüst blijft staan op zes keer goud bij WK's allround (2007, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2017). Ze heeft nog twee wereldtitels nodig om het recordaantal van de Duitse Gunda Niemann te evenaren. De Brabantse is van plan nog zeker twee seizoenen door te gaan met schaatsen.