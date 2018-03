Takagi vergroot voorsprong op Wüst door nipte zege op 1500 meter

Takagi verdedigt daardoor later op zaterdagavond op de afsluitende 5 kilometer een voorsprong van liefst 11,61 seconden op Wüst. Het verschil in persoonlijke records op de 5 kilometer tussen Wüst en Takagi is ruim tien seconden in het voordeel van de Nederlandse.

De nummer één en twee van het klassement waren op de 1500 meter een klasse apart. De Italiaanse Francesca Lollobrigida werd derde in 2.00,48. Annouk van de Weijden (2.00,94) eindigde als vierde, terwijl Antoinette de Jong de zesde tijd klokte (2.01,90).

De strijd om de derde plek in het eindklassement wordt erg spannend. Van der Weijden, bezig aan haar laatste toernooi als schaatsster, klom door haar goede 1500 meter van de vijfde naar de derde plaats in het rangschikking.

Sablikova

De 31-jarige Nederlandse heeft op de 5000 meter een achterstand van 30,16 seconden op Takagi en verdedigt een voorsprong van slechts 0,15 seconde op nummer vier De Jong.

Lollobrigida staat vijfde op 0,18 seconde van Van der Weijden, terwijl de Japanse Ayaka Kikuchi na een negende tijd op de 1500 meter (2.03,15) de nummer zes van het klassement is op 4,43 seconden van de derde plek.

Martina Sablikova begint als nummer acht aan de 5 kilometer, haar favoriete afstand. De Tsjechische wereldkampioen allround van 2009, 2010, 2015 en 2016 heeft na een zevende tijd op de 1500 meter (2.02,49) al een achterstand van 42,36 seconden op Takagi.

Niemann

Wüst verloor vrijdag op de eerste dag van het vrouwentoernooi veel tijd op Takagi op de 500 meter (1,8 seconde). De 31-jarige Brabantse pakte door winst op de 3 kilometer wel wat tijd terug op de Japanse, maar ze keek voor de 1500 meter toch nog tegen een achterstand van 3,42 seconden aan. Die nadelige marge kon de olympisch kampioene niet verkleinen op de schaatsmijl.

Wüst werd in 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2017 wereldkampioene allround. Ze heeft nog twee titels nodig om het recordaantal van de Duitse Gunda Niemann te evenaren.

De 23-jarige Takagi, die vorig jaar in Hamar achter Wüst en Sablikova het brons pakte, kan later op zaterdag de hegemonie van de Nederlandse en de Tsjechische op het WK allround doorbreken. Sinds het goud van Paulien van Deutekom in 2008 ging de wereldtitel altijd naar Wüst of Sablikova.

Takagi kan ook de eerste wereldkampioen allround uit Japan worden. De 5 kilometer begint zaterdagavond om 20.55 uur.