Roest verrassend aan de leiding na eerste dag WK allround, Kramer derde

De 22-jarige Roest won in het met 23.000 toeschouwers uitverkochte Olympisch Stadion de 500 meter in 36,97, waarna Kramer op de 5000 meter niet snel genoeg was om de leiding van hem over te nemen.

Kramer reed in de stromende regen naar 6.34,15. Daarmee werd hij achter de Noor Sverre Lunde Perdersen (6.33,81) verrassend tweede op de 5 kilometer, maar zowel de Noor als de Fries was niet snel genoeg om het gat in het klassement met Roest (6.37,07) te dichten.

Marcel Bosker, regerend Nederlands kampioen allround, completeerde in 6.35,39 het podium van de 5 kilometer, terwijl de tijd van Roest goed was voor de vierde plaats.

1500 meter

De 31-jarige Kramer begon de dag met de zesde plaats op 500 meter. Hij reed 37,43 en was daarmee bijna een halve seconde langzamer dan Roest, die vorig jaar tweede werd op het WK in Hamar.

Op de 5000 meter moest de Fries 4,60 seconden moeten goedmaken, maar het werden er nog geen drie. Na 4200 meter Kramer nog op weg naar de leidende positie, met een marge van 4,06 seconden. In de laatste twee ronden brokkelde zijn marge op Roest toch weer af, tot 2,92. Pedersen dook daarna in de laatste rit nog onder de tijd van Kramer.

Zondag verdedigt Roest op de 1500 meter een marge van 0,51 seconde op Kramer, waarna de meervoudig olympisch kampioen nog de 10.000 meter heeft om orde op zaken te stellen. De 25-jarige Pedersen, die op de 500 meter één honderdste sneller was dan Kramer, staat op 0,38 seconde van Roest.

Bosker (twaalfde op de 500 meter in 37,85) klom door zijn sterke vijf kilometer naar de vierde plek in het algemeen klassement, op 2,14 van Roest. De Belg Bart Swings is de nummer vijf.

Negen wereldtitels

Kramer won het WK allround sinds 2007 altijd als hij aan de start stond en halverwege ging hij ook altijd aan de leiding. In totaal staat hij op negen wereldtitels, minimaal vier meer dan elke andere allrounder in de schaatsgeschiedenis. In de afgelopen elf jaar ging alleen in 2011 (de Rus Ivan Skobrev) en 2014 (Koen Verweij) het goud - bij afwezigheid van Kramer - naar een andere schaatser.

Vorig seizoen was er bij het WK allround in Hamar een volledig Nederlands podium, met naast Kramer en Roest ook Jan Blokhuijsen (brons). De 28-jarige Blokhuijsen, die in totaal twee keer zilver en drie keer brons pakte op het WK allround, plaatste zich niet voor het toernooi in Amsterdam.