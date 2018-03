Wüst na eerste dag WK allround op tweede plek, Takagi leidt

Takagi gaat na twee afstanden aan de leiding. De Japanse verdedigt zaterdag op de 1500 meter een voorsprong van 3,42 seconden op Wüst, die in het Olympisch Stadion haar titel verdedigt.

Antoinette de Jong bezet de derde plek in het klassement en moet circa zes seconden goedmaken op Takagi. Annouk van der Weijden is op bijna zeven tellen vijfde en viervoudig wereldkampioene Martina Sablikova staat op meer dan negen seconden achtste.

Op de 3000 meter liet de 31-jarige Wüst in de regen een tijd van 4.15,80 noteren en liep daarmee flink in op Takagi, die in 4.19,78 tweede werd.

Martina Sablikova eindigde met 4.21,05 als derde. Van der Weijden, die na dit toernooi een punt achter haar loopbaan zet, werd met 4.22,35 vierde en De Jong kwam met 4.23,04 tot de vijfde tijd.

Takagi

Eerder op de avond kwam Wüst tot 40,81 seconden op de 500 meter. Daarmee was ze bijna twee seconden langzamer dan Takagi, die veruit de snelste was.

De Japanse bleef in de tweede rit met 39,01 slechts elf honderdsten boven het baanrecord van Margot Boer. De Duitse Gabriele Hirschbichler kwam met 40,22 nog het dichtst in de buurt van Takagi, wier landgenote Ayaka Kikuchi in 40,32 derde werd.

De Jong was de beste Nederlandse op de 500 meter. De 22-jarige Friezin realiseerde met 40,47 de vierde tijd. Van der Weijden reed met 40,89 seconden de tiende tijd.

Record

Wüst hoopt in Amsterdam voor de zevende keer in haar carrière wereldkampioen allround te worden. Behalve vorig jaar veroverde de rijdster van Team JustLease.nl de wereldtitel in 2007 en van 2011 tot en met 2014.

Met een zevende wereldtitel is Wüst dicht bij het record van de Duitse Gunda Niemann, die acht keer wereldkampioene werd.

Het mannentoernooi begint pas zaterdagmiddag om 16.15 uur met de 500 meter. Namens Nederland komen titelverdediger Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker in actie. Kramer kan voor de tiende keer in zijn loopbaan de wereldtitel allround veroveren.