Titelverdediger Kramer sluit seizoen af na WK allround

"Of ik op vakantie ga? Man, ik ben blij dat ik eindelijk thuis ben'', zegt de titelverdediger op het WK allround met een lach.

Ireen Wüst maakte woensdag al bekend dat ze in Wit-Rusland niet van de partij zal zijn. De beste olympiër aller tijden van Oranje (elf medailles) gaat met haar vriendin Letitia de Jong (Nederlands kampioene sprint), op Hawaii nagenieten van een succesvol en zwaar seizoen.

Kramer begint zaterdag in het Olympisch Stadion min of meer aan een thuiswedstrijd. "Ja, dat kun je wel zeggen. Ik woon op amper 20 meter van het complex. Ik heb alle werkzaamheden aan het stadion van dichtbij kunnen bekijken."

"Het wordt een fantastisch weekend, al moet het weer nog wel een beetje meewerken.'' Volgens de weersvoorspelling wordt het 15 graden in Amsterdam.

Oude schaatsen

Kramer rijdt in Amsterdam op zijn oude schaatsen (Viking Nagano). De negenvoudig wereldkampioen verscheen bij de Winterspelen eind vorige maand in Zuid-Korea plotseling op blauwe ijzers (Viking Sapphire) op het ijs voor de massastart.

Dat beviel goed, maar het experiment is vooralsnog niet voor herhaling vatbaar. "Ik heb in mijn loopbaan misschien wel vijftig keer van schaatsen gewisseld", legt Kramer uit. "Dat waren altijd zwarte ijzers en dat zag verder niemand."

"In Gangneung viel het wel op, omdat het blauwe ijzers waren. Het is niet zo dat ik er bij het WK nu niet voor kies. Ik heb er juist alleen voor de olympische massastart voor gekozen wegens de krappere bochten. Het is een ander wedstrijdtype, niet te vergelijken met een allroundtoernooi."

Volgens Kramer geven de nieuwe ijzers hem wel wat meer stabiliteit en comfort in de bochten. "Maar dat zal voor iedereen anders aanvoelen. Iedere schaatser heeft een andere techniek en stelt andere eisen aan zijn materiaal."

"Ik denk wel dat de nieuwe buizen de toekomst vormen voor veel schaatsers en waarschijnlijk ook voor mij. Ik heb er nu gewoon nog geen tijd voor om het volledig uit te proberen. Maar ik geloof absoluut in het product."

Afzet

Kramer eindigde op de olympische 10.000 meter, de enige titel die op zijn erelijst nog ontbreekt, op de troosteloze zesde plek. Zijn coach Jac Orie maakte na die pijnlijke race bekend dat de afzet van het linkerbeen bij zijn kopman al het hele seizoen niet optimaal is. Een euvel dat vooral op de langste afstand voor haperingen zorgt.

"Ik denk wel dat het nu weer oké is", reageert Kramer behoedzaam. "Ik moet het gewoon doen met de afzet zoals het nu is. Ik denk dat het goed genoeg is, maar de ene keer gaat het beter dan de andere keer. Het is zoals het is."

Angst voor de 10.000 meter op het WK heeft hij in geen geval, verzekert hij. "Nee, ik was voor die race in Gangneung graag fitter en beter geweest, maar dat was helaas niet zo. Maar zoals ik me nu voel, is het goed genoeg voor het WK allround. Ik hoef me voor dit toernooi zeker niet op te laden."

Het WK in Amsterdam begint voor de mannen op zaterdag om 16.15 uur met de 500 meter. Later op die dag is ook de 5 kilometer. Op zondag worden de 1500 meter en 10 kilometer verreden.