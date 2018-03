Linda de Vries (30) stopt na WK allround met schaatsen

"Het is het mooiste leven dat er is, maar ik heb prestaties nodig om het leuk te blijven vinden. Ik had mezelf aan het begin van dit seizoen een paar doelen gesteld en als je die allemaal niet haalt, is dat niet leuk", zegt De Vries woensdag in een persbericht van Team Plantina.

Ze slaagde er nooit in om zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen. Ook in Pyeongchang was ze vorige maand niet van de partij. Op het olympisch kwalificatietoernooi kwam ze niet verder dan een zesde plek op de 1500 meter, een zevende plaats op de 3000 meter en een negende stek op de 5 kilometer.

"Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik veel heb moeten laten voor mijn schaatscarrière, ik heb altijd alles gegeven. Maar het is goed zo", zegt de geboren Assense.

Trots

De Vries stond vier keer op het podium tijdens het NK allround en twee keer bij het EK. In 2012 won ze brons en goud op de WK afstanden.

"Ik kijk trots terug op mijn carrière met hele mooie hoogtepunten. Zoals het brons op de 1500 meter bij de WK afstanden en goud op de ploegachtervolging", blikt ze terug.

"Het allrounden vond ik het mooiste om te doen. Ik kijk met veel plezier terug op mijn tweede en derde plek op het EK. Jammer dat ik op het WK iets te veel vierde en vijfde plekken scoorde."

Van der Weijden

De Vries is de tweede schaatsster die deze week haar afscheid aankondigt. Maandag maakte haar ploeggenote Annouk van der Weijden (31) bekend dat ze na het WK allround haar carrière beëindigt.

Het toernooi in het Olympisch Stadion in Amterdam begint op vrijdag en duurt tot en met zondag. Naast Van der Weijden komen Antoinette de Jong en Ireen Wüst in actie. Bij de mannen verschijnen Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker op het ijs.