Schulting en Knegt voeren selectie voor WK shorttrack aan

Schulting komt in Montreal samen met Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven in actie op de individuele afstanden bij de vrouwen.

De 20-jarige Schulting maakte vorige maand indruk op de Winterspelen in Pyeongchang door knap goud te pakken op de 1000 meter. Bovendien veroverde ze met Van Kerkhof, Van Ruijven en Jorien ter Mors op bizarre wijze brons met de relayploeg. Van Kerkhof won in Zuid-Korea ook nog zilver op de 500 meter.

Rianne de Vries is in de WK-ploeg reserve en opgenomen in de aflossingsploeg. Avalon Aardoom vervangt Ter Mors in de relay.

Knegt

Bij de mannen is Knegt met Itzhak de Laat aangewezen voor de individuele afstanden. Daan Breeuwsma is reserve. Hij maakt wel deel uit van de aflossingsploeg. Ook Adwin Snellink en Mark Prinsen doen mee op de relay.

Knegt won vorig jaar bij de WK in Rotterdam twee keer goud: op de 500 meter en met de relayploeg op de 5000 meter. Hij behaalde in Pyeongchang zilver op de 1500 meter.

Ten opzichte van de Winterspelen ontbreken Dylan Hoogerwerf en Dennis Visser in de selectie. Hoogerwerf strandde in Pyeongchang in de kwartfinales op de 500 meter. Visser nam alleen deel aan de relay, waarbij Oranje in de series werd gediskwalificeerd.

De WK shorttrack in Montreal duurt van 16 tot en met 18 maart.