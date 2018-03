Van der Weijden (31) beëindigt schaatsloopbaan na WK allround

"Het is mooi geweest. Prachtig zelfs. Maar het is klaar", zegt de 31-jarige rijdster van Team Plantina dinsdag tegen het AD. "Ik moest elk jaar op zoek naar een team, teamgenoten en een trainer. Dat maakte mijn schaatscarrière soms ook moeilijk."

Van der Weijden greep vorige maand op de Winterspelen in Pyeongchang met een vierde plek net naast een medaille op de 5000 meter. Op de massastart werd ze veertiende. Vier jaar geleden maakte ze in Sochi haar olympische debuut met een vijfde plaats op de 3 kilometer.

"Mijn beste seizoenen waren de olympische seizoenen. Mijn wereldbekeroverwinnning op de 3000 meter in 2014 vind ik ook een heel mooi moment", kijkt Van der Weijden terug.

"Het is mijn enige internationale overwinning en het was in een vol Thialf, wat heel bijzonder is. Maar het huidige seizoen is mijn beste ooit. Ik stop op mijn hoogtepunt."

Nederlands kampioen

Naast haar plaatsing voor de Spelen werd Van der Weijden dit seizoen onder meer voor het eerst Nederlands kampioen allround. Ze won in Heerenveen drie van de vier afstanden.

Hoe haar toekomst eruitziet weet de langeafstandsrijdster nog niet. "Ik richt me nu eerst op het WK, daarna bekijk ik rustig wat ik wil. Ik wil sowieso een grote reis maken", zegt ze.

"Ik ervaar dit nog niet als zwaar of heel emotioneel. Ik ben in vorm en wil in Amsterdam wat laten zien. Mooier afscheid nemen dan in een uitverkocht Olympisch Stadion in eigen land kan ik me niet voorstellen."

Het WK allround in het Olympisch Stadion in Amsterdam begint vrijdag en duurt tot en met zondag.