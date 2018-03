Nuis tweede achter Lorentzen bij WK sprint, brons titelverdediger Verbij

Voor Lorentzen is het zijn eerste wereldtitel. De vierde tijd op de afsluitende 1000 meter was genoeg voor het goud. Hij was eerder op de dag nog wel de snelste op de tweede 500 meter, de afstand waarop hij olympisch kampioen is.

Titelverdediger Verbij moest op de afsluitende kilometer als nummer twee een gat van 0,69 seconden dichten, maar kwam in de voorlaatste rit uit op de derde tijd van 1.09,47 en dat was niet genoeg om Lorentzen (1.09,81 in de slotrit) van de troon te stoten.

Olympisch kampioen Nuis moest een achterstand van exact een seconde overbruggen op 'zijn' 1000 meter, maar slaagde daar niet in. Met zijn 1.09,11 won hij wel de laatste afstand en passeerde hij Verbij in het klassement.

De Zuid-Hollander wacht nog altijd op zijn eerste wereldtitel sprint. Vorig jaar in Calgary werd hij derde en twee jaar geleden was hij in Seoul ook al goed voor zilver.

Mulder

Ronald Mulder, de derde Nederlander op het Chinese ijs, passeerde de meet in de vijftiende tijd (1.10,83) en werd achtste in het klassement.

Lorentzen is pas de tweede wereldkampioen sprint uit Noorwegen. De olympisch kampioen op de kortste afstand volgt Frode Rönning op, die in 1981 de beste was in het Franse Grenoble. Vorig jaar werd Lorentzen, die een droomseizoen beleeft met ook nog zilver op de 1000 meter op de Spelen, nog tweede achter Verbij.

Bij de vrouwen ging de wereldtitel naar Jorien ter Mors. De olympisch kampioene uit Enschede profiteerde van de opgave van de zieke Nao Kodaira en verdedigde haar voorsprong in de afsluitende 1000 meter met succes.