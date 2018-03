Ter Mors eerste Nederlandse wereldkampioene sprint sinds 2004

Marrit Leenstra eindigde als nummer vier net naast het podium. De derde Nederlandse, Letitia de Jong, sloot de sprintvierkamp af op de achtste plek.

Brittany Bowe uit de Verenigde Staten moest het in de slotrit afleggen tegen Ter Mors en veroverde het zilver. Het brons was voor de Russin Olga Fatkulina.

De 28-jarige Ter Mors won de vierde en laatste afstand in een tijd van 1,15,19. In een rechtstreeks duel rekende ze overtuigend af met haar enige overgebleven concurrente Bowe (1.15,93). Zaterdag was ze ook al de snelste op de eerste 1000 meter.

Leenstra was met 1.15,98 goed voor de derde tijd op de tweede 1000 meter. WK-debutante De Jong klokte de zevende tijd met 1.17,38.

Kodaira

Na de voorlaatste afstand, de tweede 500 meter, profiteerde Ter Mors al van de opgave van Nao Kodaira. De Japanse titelverdedigster en klassementsleider meldde zich af met griep.

Daardoor schoof Ter Mors op naar de eerste plek en verdedigde ze op haar favoriete onderdeel een marge van liefst 1,62 seconden ten opzichte van Bowe.

Op de tweede 500 meter wist de Enschedese de schade aanvankelijk nog te beperken. Ter Mors kon weliswaar niet tippen aan de snelste tijd van Kodaira, maar het gat van zeven tienden van een seconde was overbrugbaar.

Dat was door de afmelding van Kodaira uiteindelijk dus niet meer relevant, waardoor Ter Mors in een zetel zat richting de laatste afstand.

Timmer

Ter Mors is pas de tweede Nederlandse wereldkampioene sprint. In 2004 was de titel in het Japanse Nagano voor Marianne Timmer.

Bij de vorige twee edities moest Ter Mors zich nog tevredenstellen met het brons. Atje Keulen-Deelstra was met twee keer zilver en één keer brons de enige andere Nederlandse die drie keer op het podium eindigde bij het WK sprint.

Met haar wereldtitel maakte Ter Mors bovendien een einde aan de Noord-Amerikaanse en Aziatische hegemonie op het sprintkampioenschap. De laatste Europese die de wereldtitel veroverde was de Duitse Jenny Wolf in 2008.

Vorige maand won Ter Mors niet alleen goud op de olympische 1000 meter op de langebaan, maar veroverde ze met de Nederlandse shorttracksters ook brons op de relay.

Daarmee werd ze de eerste Nederlandse die op de Winterspelen in twee verschillende disciplines beslag legde op een olympische medaille.