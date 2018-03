Verbij en 'supergetergde' Nuis zien nog volop kans op slotdag WK sprint

"Ik sta er niet verkeerd voor", stelt de 23-jarige Verbij tevreden vast voor de camera van de NOS. De Hoogmadenaar moet zondag op de slotdag 0,15 seconde goedmaken ten opzichte van Lorentzen.

Dat verrast Verbij in positief opzicht. "Ik had van tevoren niet verwacht dat ik nu even tweede zou staan. Ik moet nog twee keer een goede race rijden en dan zien we wat het uiteindelijk gaat worden."

Van druk heeft hij als titelverdediger naar eigen zeggen geen last. "Totaal niet. Ik beschouw mezelf nog steeds als underdog. Lorentzen is in mijn ogen nog steeds de torenhoge favoriet. Ik denk dat Lorentzen, Kjeld Nuis en ik het met z'n drieën moeten uitvechten. Het kan nog alle kanten op."

Verbij is vooral blij dat hij in het Chinese Changchun na een vervelende periode vol blessureleed en een teleurstellend debuut op de Winterspelen eindelijk weer zijn normale niveau benadert.

"Ik rij nog steeds niet helemaal zoals ik wil en heb echt nog wel wat tijd nodig, maar het gaat elke dag beter en beter. Ik ben blij dat ik weer iets normaals laat zien. Ik hoop dat het morgen weer beter gaat."

Nuis

Nuis sloot de eerste dag af als nummer drie in het klassement. De kersverse olympisch kampioen op de 1000 meter maakte met de snelste tijd op die afstand zijn matige 500 meter enigszins goed en staat nu op 0,20 seconde van Lorentzen.

De Zoeterwoudenaar denkt dat hij het gat met de Noorse klassementsleider zondag nog kan dichten. "Er is nog een dag en ik ben gewoon supergetergd om morgen iets beters te laten zien en ik denk dat dat kan."

"Dit was een goede 1000. Morgen nog zo een en een betere 500 en dan sta ik er anders voor", aldus de tweevoudig olympisch kampioen, die nog nooit wereldkampioen sprint werd.

Mulder

Ronald Mulder, de derde Nederlander in Changchun, staat na twee afstanden achtste en lijkt geen aanspraak meer te maken op het podium.

Het WK sprint wordt zondag om 9.48 uur hervat met de tweede 500 meter, waarna de beslissing valt in de afsluitende 1000 meter. Die begint om 11.40 uur.