Noor Lorentzen aan leiding op WK sprint, Verbij en Nuis op twee en drie

Lorentzen won in het Chinese Changchun de 500 meter, maar moest op de 1000 meter de zege aan Kjeld Nuis laten. De olympisch kampioen maakte daarop iets goed van de achterstand die hij op de 500 meter had opgelopen.

Nuis eindigde in 1.08,97 en bleef de Noor daarmee 0,24 seconde voor. Verbij eindigde als derde op 0,01 seconde achterstand van Lorentzen. Ronald Mulder werd in 1.10,33 elfde.

Titelverdediger Verbij moet zondag als nummer twee in de tussenstand 0,15 seconde goedmaken op Lorentzen, terwijl ook de achterstand van Nuis met 0,20 seconde overbrugbaar is. Mulder staat achtste op 0,65 van de leider.

500 meter

Olympisch kampioen Lorentzen opende het toernooi met een tijd van 34,89 seconden op de 500 meter. Hij was daarmee iets sneller dan de Japanner Daichi Yamanaka (34,92) en de Chinees Tingyu Gao (34,94).

Mulder was op plek vier de beste Nederlander. Hij kwam in 34,98 over de meet. Verbij reed in de slotrit naar 35,03 en eindigde daarmee als zevende. Nuis werd in 35,21 elfde.

Met name Nuis liet wat tijd liggen op de openingsafstand. De olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter kwam na enkele matige eerste passen zichtbaar teleurgesteld over de streep. Zijn achterstand op Lorentzen bleef achteraf echter redelijk beperkt.

Overklast

Mulder werd in zijn rit tegen Gao overklast op de eerste 100 meter, die in 9,38 een van de snelste 100 meters ooit reed. Hij reed in het zog van de nummer drie van de Spelen in Zuid-Korea alsnog naar een goede tijd. De Europees kampioen op de 500 meter begint met een achterstand van 0,18 seconde aan de 1000 meter.

Verbij wist in de slotrit niet onder de 35 seconden te duiken. Hij hoopt zich in China te kunnen revancheren voor zijn tegenvallende optreden op de Olympische Spelen. De Hoogmadenaar kwam in Zuid-Korea niet verder dan een negende plek op de 500 meter en een zesde plek op de 1000 meter.