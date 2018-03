Ter Mors na eerste dag WK sprint op plek twee na winst op 1000 meter

De Japanse Nao Kodaira gaat na de eerste dag aan de leiding. Ze was met grote voorsprong de beste op de 500 meter, maar moest op de 1000 meter meer dan een seconde toegeven op Ter Mors.

De olympisch kampioene op die afstand reed in 1.14,62 naar een nieuw baanrecord, terwijl Kodaira in 1.15,68 als vierde eindigde. Brittany Bowe kwam op de Chinese ijsbaan in 1.14,96 tot de tweede tijd.

Marrit Leenstra reed in 1.15,31 de derde tijd, terwijl Letitia de Jong met 1.16,63 tot de zesde tijd kwam. Daarmee staat Leenstra na de eerste dag op plek vier in het klassement, De Jong achtste.

Ter Mors moet zondag op de tweede 500 meter 0,21 seconde goedmaken op Kodaira. Bowe staat op 0,62 seconde tweede in de rangschikking. Leenstra staat al op meer dan een seconde achterstand.

Ter Mors hoopt in China in de voetsporen te treden van Marianne Timmer, die in 2004 als enige Nederlandse ooit wereldkampioene sprint werd. Ter Mors eindigde de afgelopen twee jaar twee keer als derde.

500 meter

Kodaira was een klasse apart op de kortste sprintafstand. De Japanse noteerde in 37,23 een nieuw baanrecord, terwijl Ter Mors in de laatste rit met 37,97 niet in de buurt van die tijd kwam. Achter Kodaira eindigde de Russische Angelina Golikova als tweede: 37,78.

Leenstra en De Jong kwamen niet in de buurt van een topklassering. Leenstra eindigde als negende in 38,53, terwijl De Jong in 38,93 genoegen moest nemen met plek elf.

Het eerste nummer van het toernooi verliep niet zonder problemen. De 500 meter moest twee keer worden onderbroken. Eerst gebeurde dat omdat de tijdwaarneming het niet deed en later moest het ijs worden gerepareerd na een val van de Russische Daria Kachanova.

Kodaira trok zich niets aan van alle consternatie. De Japanse, op de Spelen al een klasse apart op de 500 meter, opende razendsnel en hield haar snelheid tot aan de finish vast.

Sang-hwa Lee en Karolina Erbanova, de nummers twee en drie van de Spelen op de 500 meter, ontbreken in China.