Schouten en Wagemaker winnen in Noordlaren derde marathon op natuurijs

Na 125 ronden kwam de 27-jarige Schouten als winnaar over de finish in het Groningse dorp. Crispijn Ariëns eindigde als tweede, vlak voor Remco Schouten.

Woensdag was Simon Schouten, de broer van olympiër Irene Schouten, ook al de beste bij de seizoensprimeur in Haaksbergen. Donderdag in Arnhem moest hij de winst nog aan Bart de Vries laten. Desondanks won de Noord-Hollander het klassement over drie dagen.

Bij de vrouwen was Wagemaker de snelste van een kopgroep van tien. Ze eindigde woensdag nog als derde op de eerste marathon van natuurijs, maar wint wel het klassement over drie wedstrijden in Haaksbergen, Arnhem en Noordlaren.

Het was de bedoeling dat voor het eerst sinds 2010 een vierdaagse op natuurijs zou worden verreden, maar dat lukte niet. De eventuele wedstrijd van zaterdag in Veenoord gaat niet door. Noordlaren is derhalve de finale van de meerdaagse op natuurijs.