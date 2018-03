Nuis gelooft door olympische vorm in eerste goud bij WK sprint

Nog geen week na de sluitingsceremonie in Pyeongchang staat de 28-jarige Nuis zaterdag weer op het ijs, maar dan voor de sprintvierkamp in het Chinese Changchun.

Veel tijd om na te genieten van zijn olympische titels op de 1000 en 1500 meter heeft de Zuid-Hollander dus niet gehad. "Maar ik ben wel sportman genoeg om de knop om te zetten, want ik moet nog een weekend aan de bak", zegt hij op de site van zijn ploeg Lotto-Jumbo.

"Als het seizoen erop had gezeten, was ik lekker de kroeg in gegaan. Maar ik wil hier nog goed rijden, dus ik verwacht wel wat van het WK sprint."

Dat het WK zo dicht op de Winterspelen zit, werkt volgens Nuis misschien ook wel in zijn voordeel. "Ik heb woensdag een pittige intervaltraining gedaan, maar dat was mijn enige zware training deze week."

"De fysiotherapeut blijft me behandelen, zodat mijn lichaam los blijft. Ik beweeg lekker en blijf in hetzelfde patroon als vorige week. Dus ik hoop dat ik in deze vorm behoud."​

500 meter

Nuis deed al vier keer eerder mee aan het WK sprint, maar stond nog nooit op het hoogste podium. Zijn relatief zwakkere 500 meter brak hem steeds op en dat resulteerde tot dusver in twee vijfde plekken, zilver (2016) en brons (2017).

Dit keer hoeft de kortste afstand hem niet in de weg te staan in de strijd om het goud, verwacht de Zoeterwoudenaar. "Ik denk dat ik nu sneller ben dan voorheen. Op de Spelen reed ik mijn snelste opening ooit op de 1000 én 1500 meter."

"Het accelereren gaat goed, maar de 500 meter is wel een heel ander verhaal. Ik moet hetzelfde doen als ik op de Spelen deed. Als ik op elke afstand weer zo van start ga, verlies ik niet zoveel tijd op de 500 meter."

Concurrentie

De concurrentie in Changchun komt volgens Nuis niet uit onverwachte hoek: "Havard Lorentzen uiteraard. En Kai Verbij, de huidige wereldkampioen. Die mannen liggen vrij voor de hand, maar daarnaast verwacht ik dat Mika Poutala goed gaat zijn. Tegenstanders genoeg dus."

Zaterdagochtend om 10.48 uur verschijnen de eerste mannen op het ijs in Changchun. Op beide dagen rijden zij een 500 én 1000 meter.