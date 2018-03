Bart de Vries in Arnhem sterkste op tweede marathon op natuurijs

De Vries was onderdeel van een kopgroep van vijf, die al in het begin van de koers een ronde voorsprong nam. De in Heerenveen geboren marathonschaatser was vervolgens de snelste in de eindsprint.

Jorrit Bergsma, die tijdens de afgelopen Olympische Spelen in Pyeongchang zilver pakte op de 10 kilometer, viel vroeg in de race al uit.

Ook Simon Schouten, woensdag winnaar van de eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen, kwam er niet aan te pas.

Dedden

Bij de vrouwen was de 24-jarige Dedden de sterkste van een kopgroep van vijf. Achter de Overijsselse reed Roza Blokker naar de tweede plek, Nicky van Leeuwen werd derde.

Manon Kamminga, woensdag winnares in Haaksbergen, werd nu zesde door de sprint van het peloton te winnen.

De derde en laatste marathon op natuurijs van het seizoen wordt vrijdag verreden in het Groningse Noordlaren. Naar verwachting treedt daarna in het weekend de dooi in.