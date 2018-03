Noordlaren vrijdag decor voor derde marathon op natuurijs

De wedstrijd voor vrouwen begint om 10.00 uur en de wedstrijd voor mannen gaat een uur later van start. Noordlaren greep eerder deze week nog naast de organisatie van de allereerste marathon.

Die eer ging woensdag naar Haaksbergen. De baan van ijsclub IJSCH had volgens Willem Hut, competitieleider marathon van de KNSB, het beste ijs.

Bij de vrouwen ging de winst in Haaksbergen naar Manon Kamminga, die Elma de Vries (tweede) en Beau Wagemakers (derde) aftroefde. Simon Schouten stond bij de mannen als winnaar op het podium, samen met nummer twee Sjoerd den Hertog en nummer drie Bob de Vries.

Arnhem

Op ijsbaan 't Cranevelt in Arnhem staat donderdagavond de tweede marathon van het jaar op het programma. De vrouwen starten daar om 19.00 uur, waarna het om 20.00 uur de beurt aan de mannen is.

Net als in Haaksbergen doen onder anderen olympiërs Irene Schouten en Jorrit Bergsma mee in Arnhem. Of ze ook in Noordlaren van start gaan is nog niet duidelijk.

Vorig jaar vond de eerste marathon op natuurijs op 18 januari nog in Noordlaren plaats. Simon Schouten en Lisa van der Geest waren toen de besten.