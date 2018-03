Jumbo volgt Lotto per 2019 op als hoofdsponsor schaats- en wielerploeg

"In de afgelopen vier jaar hebben we samen met het schaats- en wielerteam veel bereikt en een nieuw organisatiemodel neergezet voor de Nederlandse sport door twee disciplines te combineren", zegt marketingdirecteur De Jong van Lotto.

"Dat is uniek en succesvol gebleken. Door terug te treden als hoofdsponsor geven we de ruimte aan een ander om onze rol over te nemen."

Het hoofdsponsorschap wordt per 1 januari 2019 dus overgenomen door Jumbo, dat door de promotie voor minimaal vijf jaar hoofdsponsor is van zowel de schaats- als wielerploeg.

"We begonnen vier jaar geleden als sponsor en zeker sinds het afgelopen jaar zien we op vele vlakken een opwaartse lijn", zegt Colette Cloosterman-Van Eerd namens Jumbo. "We hebben veel vertrouwen in beide ploegen. Net zoals bij Jumbo zit het willen winnen en de beste willen zijn in het DNA."

Orie

Het schaatsteam van Lotto-Jumbo onder leiding van coach Jac Orie maakte in de voorbije weken indruk op de Olympische Winterspelen met vier gouden medailles.

"Het is in elk geval prettig dat we volle kracht vooruit kunnen", zegt Orie over Jumbo als nieuwe hoofdsponsor. "Ik waardeer het enorm dat Jumbo momenteel zijn nek uitsteekt, waardoor wij als schaatsploeg op onze olympische successen kunnen voortborduren."

Richard Plugge, manager van de wielerploeg: "Het is fantastisch dat Jumbo haar schouders onder de ploeg zet en met ons iets moois creëert. Wij willen presteren met atleten die we zelf hebben opgeleid en die zich bij ons hebben ontwikkeld."

Bij de wielerploeg is met name Dylan Groenewegen in het nog prille seizoen succesvol. De sprinter won al vier ritten. Teamgenoot Danny van Poppel boekte één dagzege.