Pechstein (46) wil definitief door tot en met Spelen van 2022

"Ik kondig het einde van mijn carrière aan", liet Pechstein donderdag de aanwezige media in het verblijf van de Duitse olympiërs in Pyeongchang op een persconferentie ter gelegenheid van haar 46-jarige verjaardag aanvankelijk nog in het ongewisse.

"Over vier jaar houd ik ermee op. Ik en niemand anders heb daarover de knoop doorgehakt", gaf ze luttele seconden later te kennen."

Mocht de dan 50-jarige Pechstein over vier jaar daadwerkelijk in actie komen in Peking, dan wordt ze niet de oudste vrouwelijke deelnemer aan de Winterspelen. Dat is de Canadese Cheryl Bernard, die in Pyeongchang op 51-jarige leeftijd meedoet aan het curling.

Pechstein kan in Peking wel de oudste medaillewinnares op de Winterspelen worden. Dat record is in handen van de ook al voor Canada uitkomende Cheryl Noble, die in 2002 met haar land brons veroverde in het curling.

Teleurstellend

De beslissing van Pechstein komt niet als een verrassing. Ze zag vorige week al geen reden om haar schaatsen aan de wilgen te hangen. "Waarom? Ik klop jongere schaatssters dan ik. Dus waarom zou mijn tijd geweest zijn?", vroeg ze zich af.

De geboren Berlijnse kent vooralsnog een teleurstellend toernooi in Pyeongchang. Ze moest zich op de 3000 meter tevreden stellen met de negende plaats en kwam op de ploegachtervolging niet verder dan de zesde stek.

Pechstein komt zaterdag nog wel in actie op de massastart en is vastberaden om op dat nieuwe onderdeel te laten zien waartoe ze nog altijd in staat is.

"Maar het is wel een loterij. Ik ga proberen om me te kwalificeren voor de finale. De jongere meiden hebben wat meer met tactiek en ik ga een poging wagen om op dezelfde manier mijn race in te delen."

Pechstein nam tot nu toe aan zeven Spelen deel. In 1992 was ze in Albertville voor het eerst van de partij en pakte toen brons op de 5000 meter. Daarna won ze vijf keer olympisch goud, twee keer zilver en eenmaal brons. Alleen de Spelen van 2010 in Vancouver miste ze door een dopingschorsing.