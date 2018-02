Nederlandse shorttrackploeg krijgt onverwacht brons na bizarre ontknoping

Jorien ter Mors, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven leken door hun zege in de B-finale vijfde te worden, maar na een bizarre ontknoping in de A-finale werden China en Canada gediskwalificeerd en daarmee uit de uitslag geschrapt.

Zuid-Korea, dat de chaotische finale won, kreeg het goud. Italië kwam in de finale als vierde over de streep, maar werd de winnaar van het zilver en het brons was dus zeer verrassend voor Nederland.

China kreeg een penalty omdat in de laatste rondes Zuid-Korea onreglementair werd gehinderd. Een Canadese die in de binnenbaan aan het uitrijden was, reed kort voor de finish een Zuid-Koreaanse in de weg.

Ter Mors

Het brons voor Nederland betekende voor Ter Mors een onverwacht mooi afscheid als shorttrackster. Na de Spelen gaat ze alleen verder als langebaanschaatsster.

Vorige week pakte Ter Mors als langebaanschaatsster al goud bij de 1000 meter, nadat ze vier jaar geleden in Sochi al de olympische titel op de 1500 meter en de ploegachtervolging veroverde. Ze is de eerste atlete ooit die op één Winterspelen bij twee verschillende sporten een medaille pakt.

Het is de vierde olympische shorttrackmedaille voor Nederland in de geschiedenis van de Spelen. Vier jaar geleden in Sochi pakte Sjinkie Knegt brons op de 1000 meter. In Pyeongchang voegde hij daar zilver op de 1500 meter aan toe en Van Kerkhof reed naar zilver op de 500 meter.

Posities

Dat Nederland de medaille pakte in een wereldrecord maakte het alleen nog maar mooier voor Ter Mors, Schulting, Van Ruijven en Van Kerkhof. Het oude wereldrecord bij de relay voor vrouwen stond met 4.04,22 op naam van China.

Nederland had in de B-finale alleen wat last van Hongarije, dat op korte afstand tweede werd. Japan en Rusland kwamen er niet aan te pas. Wereldrecords hebben in het shorttrack overigens niet heel veel waarde, omdat de races niet om tijd, maar om posities gaan.

Zuid-Korea finishte in de finale in 4.07,36, waarna de Nederlandse rijdsters na juryberaad hoorden dat ze alsnog brons kregen. Er volgde een uitbarsting van vreugde. De Nederlandse ploeg klom in extase op de kussens om de medaille te vieren.

Lees alles over de Winterspelen in Zuid-Korea in ons dossier