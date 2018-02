Mislukt persmoment met Nederlandse achtervolgingsploeg leidt tot ruzie

De bedoeling was dat Sven Kramer, Koen Verweij, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest de pers te woord zouden staan, maar de eerste drie knepen er tussenuit zonder een journalist te woord te staan. Alleen Roest, reserve van de achtervolgingsploeg, liet zich zien.

Dat leidde tot boze vragen aan het adres van Koops, die vanwege de ziekte van Geert Kuiper tijdelijk de leiding heeft over de achtervolgingsploeg. De technisch directeur liet zich vervolgens volledig gaan tegenover de pers.

"Wacht even. Ga je nu tegen mij zo tekeer? Want dan loop ik ook gewoon door hoor", zei de zichtbaar boze Koops. "Doe even normaal. Volgens mij is hier iemand verantwoordelijk voor. Dat is iemand die de perszaken regelt. Daar moet je zijn. Je kunt over mij bagger uitstorten, maar daar heb ik geen zin in. Ik laat me niet afblaffen door jou, gek. Dit kan toch niet? Je kan toch wel je emoties een beetje onder controle houden."

Afspraak

Daarna haalde de boze Koops de persvertegenwoordiger van NOC*NSF erbij. "Dit was afgesproken met de jongens, dit was een officieel persmoment. Ik weet niet beter dan dat de mannen in kwestie daar dan van op de hoogte zijn", zei de functionaris van de sportkoepel.

Koops ging kort daarna door het stof. "Er is blijkbaar een misverstand. Mijn oprechte excuus. Als er een officieel moment is, dan hadden ze hier moeten zijn. Blijkbaar waren ze daarvan niet goed op de hoogte. Ik wist het eerlijk gezegd ook niet."

Een uurtje na de verbale confrontatie kwam de uitleg van een andere persvertegenwoordiger van NOC*NSF. Daarin werden excuses aangeboden voor de "misser". Er was iets "mis" gegaan in de afstemming met Koops. "Schaatsers en coach treffen geen blaam."

De eerste ronde van de ploegachtervolging staat voor zondag op het programma.