Van Gennip en Timmer loven 'fenomeen' Wüst na tiende medaille

"Wat een fenomeen. Ireen levert altijd als het moet. Ze staat er altijd'', looft Van Gennip.

De drievoudig olympisch kampioene van 1988 bekent een traantje te hebben gelaten na de triomf van Wüst maandag op de 1500 meter. "Het ontroerde me zeer, ook omdat ik als teammanager van de Nederlandse schaatsploeg nog regelmatig contact met haar heb."

Timmer, evenals Van Gennip drievoudig olympisch kampioene, heeft veel bewondering voor Wüst. "Wat een tijger, wat een topper."

"In het voorseizoen ging het nog niet zo lekker", zegt Timmer. "Volgens mij kreeg ze toen in december een gevoel over zich van: 'Wat nou twijfels? Weg ermee.' Dat kenmerkt Ireen. Tegenslagen geven haar extra energie, extra motivatie. Ze geeft echt nooit op."

Ogen

Van Gennip (53) zag bij de start van Wüst dat het goud zou worden. "Die blik in haar ogen, die uitstraling die ze had. 'Dit wordt hem, al ontploft de baan', leek ze te willen zeggen."

"Ik zag duidelijk een andere Ireen dan bij wereldbekers. Zeker voor haar zijn de Spelen iets magisch. Dan komen er extra krachten bij haar los, dan kan ze nog dieper gaan dan anders", aldus Van Gennip.

Volgens Timmer (43), die Wüst na Sochi 2014 een jaar als coach begeleidde, is de 31-jarige Brabantse fysiek "donders" sterk. "Ze heeft een heel grote motor. Maar er zit ook een heel goede kop op. Zonder goede kop kom je niet ver met een grote motor."

"Ireen ademt topsport. Ze staat ermee op en gaat ermee naar bed. Ze droomt erover. Dat moet allemaal ook wel, anders houd je het niet zo lang vol."

Volgens Van Gennip is Wüst als geen ander in staat om alle energie uit haar "tengere" lichaam te persen. "Ze zit nu in een flow. Ik denk dat er nog meer medailles bijkomen."

