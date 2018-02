KNSB 'voorzichtig positief' over eerste marathon op natuurijs

"Ik ben voorzichtig positief", zegt Willem Hut, competitieleider marathon van de KNSB. "Alle vier de banen zijn aardig op weg, maar ik had gehoopt deze ochtend al ergens ijs te kunnen meten en zo ver is het helaas nog niet."

Om het peloton te laten starten voor een marathon moet de ijsdikte minimaal drie centimeter zijn. IJsclub STG Rijn-IJssel/AIJC Thialf uit Arnhem is daar met zo'n 25 millimeter het dichtst bij. Onbekenden richtten daar echter schade aan.

In Veenoord en Haaksbergen is de dikte van het ijs ruim twintig millimeter en Noordlaren zit momenteel het verst bij de eis vandaan. Volgens Hut is de weersverwachting voor de nacht van woensdag op donderdag gunstig.

"We bekijken de situatie van uur tot uur, maar het blijft heel lastig te voorspellen of en wanneer we aan de bak kunnen", aldus Hut. De KNSB komt woensdagavond met een update.

Noordlaren

Vorig jaar won Noordlaren de strijd om de eerste natuurijsmarathon. Destijds werd de wedstrijd op 18 januari verreden.

Simon Schouten won bij de mannen en Lisa van der Geest was de sterkste bij de vrouwen. Een jaar daarvoor werd de eerste marathon gehouden in Haaksbergen.