Geschorste Poltavets stopt na dit seizoen als bondscoach Russische schaatsers

"Mijn contract is na dit seizoen afgelopen. Ik heb alles overwogen en voor mezelf bepaald: ik stop in Rusland", zegt Poltavets dinsdag in de Volkskrant. Hij benadrukt dat zijn besluit niets te maken heeft met de schorsing voor Pyeongchang.

Poltavets, die in Heerenveen woont, was acht jaar lang bondscoach van Rusland. In Pyeongchang wordt hij vervangen door zijn assistent Sergey Klevchenya. Die zal de drie Russische schaatsers die onder neutrale vlag mogen deelnemen bijstaan.

Poltavets heeft altijd ontkend dat hij iets met dopinggebruik te maken heeft gehad. "Het is heel teleurstellend niet in Korea te zijn. Het IOC heeft beslist: Kosta Poltavets is niet welkom. Maar de brief ligt ergens bij het Russisch olympisch comité. Hij is mij niet doorgestuurd", zegt Poltavets.

"Ik ga met een koel hoofd en een helder hart verder. Ik heb alles naar waarheid gedaan."

Verweij

Poltavets is dit seizoen ook coach van Koen Verweij. De Nederlandse kanshebber op de 1500 meter trainde mee met de Russische ploeg. In Pyeongchang wordt Verweij nu begeleid door de Australische coach Desly Hill.

Poltavets is de komende weken in Rusland, waar een toernooi wordt georganiseerd voor sporters die niet naar de Spelen mogen. Daarna is hij nog actief als Russische bondscoach op het WK sprint en WK allround en bij de wereldbekerfinale in Minsk.

