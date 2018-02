Boer haalt schouders op om mislopen zilveren medaille Sochi

De inmiddels gestopte schaatsster kreeg onlangs te horen dat ze aanspraak kon maken op de zilveren plak, omdat nummer twee Olga Fatkulina vanwege een positieve dopingtest uit de uitslag werd geschrapt. Het CAS draaide de straf voor de Russin donderdag echter terug.

"Ik had hier wel rekening mee gehouden", reageerde Boer tegenover de NOS. "Voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Als ze de dopingregels geschonden heeft, moet ze er uitgehaald worden. Maar anders mag ze die zilveren medaille natuurlijk gewoon houden."

De 32-jarige voormalig sprintster zou in Pyeongchang opnieuw worden gehuldigd, maar door die ceremonie kan vanwege de uitspraak van het CAS een streep worden gezet.

Podium

Boer haalt daar haar schouders over op, aangezien ze in Sochi al op het podium stond. "Dát was mijn droom, dát was het feestje. Als ik vierde of tweede was geweest, had het wel een groot verschil geweest. Maar nu maakt het niet zo veel uit."

Ze voelt zelfs mee met Fatkulina. "Als zij onschuldig is, vind ik het heel sneu voor haar dat het zo gelopen is. Ze werd toch anders aangekeken door de hele schaatswereld."

Het is nog niet duidelijk of Fatkulina ook daadwerkelijk in Zuid-Korea acte de presence geeft. Het IOC is niet van plan de vrijgesproken atleten zonder meer uit te nodigen en overweegt juridische stappen. De Winterspelen in Zuid-Korea gaan op 9 februari van start.