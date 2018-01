Kooiman en Tauber winnen Alternatieve Elfstedentocht op Weissensee

Bart Mol werd na de 200 kilometer lange race op twintig seconden tweede, Frank Vreugdenhil legde beslag op de derde plek.

Kooiman ging vroeg solo in de aanval. In de slotfase kwam Mol nog dichtbij, maar Kooiman hield stand.

Kooiman slaagde er eind december niet in om zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf eindigde hij achter Sven Kramer, Jorrit Bergsma en Bob de Vries op de vierde plek.

Kooiman is sinds december 2015 houder van het werelduurrecord en treedt in de voetsporen van zijn vader Jan Kooiman. Die schreef de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in 1993 op zijn naam.

Vrouwen

Tauber ging met de winst aan de haal bij de vrouwen. De 22-jarige Friezin bleef Iris van der Stelt een seconde of tien voor. Het podium werd gecompleteerd door Elma de Vries.

Vorig jaar greep De Vries ook nog naast de winst op de Weissensee. De 34-jarige schaatsster ging toen na 200 kilometer schaatsen op twintig meter voor de streep in gewonnen positie onderuit, waarna de drie achtervolgers haar passeerden.

Lisa van der Geest, die afgelopen zaterdag nog Nederlands kampioen werd op de Weissensee, profiteerde daar toen van. Tauber werd destijds tweede.