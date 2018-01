Ntab en Letitia de Jong veroveren eerste titel op NK sprint

Ntab werd op de afsluitende 1000 meter vierde in 1.09,67 en dat was voldoende voor het goud. De 23-jarige schaatser van Team Plantina hield in het eindklassement Hein Otterspeer en Thomas Krol achter zich.

Na de eerste dag in Thialf ging Ntab al aan de leiding nadat hij zaterdag de 500 meter won en vierde werd op de 1000 meter. Een dag later eindigde hij op de tweede 500 meter in 34,85 als tweede achter Michel Mulder (34,74).

Ntab, die bij het OKT deelname aan de Olympische Spelen in Pyeongchang misliep, begon de slotafstand hierdoor met een voorsprong van 0,83 seconde op zowel Otterspeer als Mulder.

De 1000 meter werd in 1.08,99 gewonnen door Krol. Hij bleef Otterspeer (tweede in 1.09,01) en Mulder (1.09,62) voor. Door zijn zege op de laatste afstand van de dag verdrong Krol Mulder van de derde plek in het eindklassement.

Bij de mannen kwam geen enkele olympiër in actie. Dat betekent dat Ronald Mulder zijn Nederlandse sprinttitel van vorig jaar niet verdedigde.

De Jong

Bij de vrouwen won de 24-jarige De Jong de afsluitende 1000 meter in 1.16,22. In het eindklassement bleef de schaatsster van Team Afterpay Anice Das (zilver) en Sanneke de Neeling (brons) voor.

Op de tweede 1000 meter eindigde De Neeling in 1.16,84 als tweede achter De Jong. Das realiseerde met 1.17,15 de derde tijd op de slotafstand.

De Jong ging na de eerste dag al aan de leiding nadat ze achter Das tweede werd op de eerste 500 meter en de eerste 1000 meter won. Zondag was ze in 38,62 ook de sterkste op de tweede 500 meter, waardoor ze met een voorsprong van zo'n twee seconden al vrijwel zeker was van de titel.

Ireen Wüst, vorig jaar nog Nederlands kampioen sprint, kwam zaterdag alleen op de 500 meter in actie en hield het daarna voor gezien. Wüst was samen met Das en Lotte van Beek, die als vierde eindigde, de enige olympiër die meedeed aan het NK sprint bij de vrouwen.