Bosker en Van der Weijden voor het eerst Nederlands kampioen allround

Bosker won met 13.22,65 de 10 kilometer en hield in het eindklassement Lex Dijkstra ver achter zich. Thomas Geerdinck eiste het brons op. De 21-jarige Bosker kon de titel na drie afstanden al nauwelijks meer ontgaan. De in Zwitserland geboren Nederlander begon de slotafstand met liefst 46,24 seconden voorsprong op Chris Huizinga.

Dijkstra bleef op de slotafstand met 13.24,43 nog het dichtst in de buurt van Bosker en nam zo de tweede positie in het eindklassement over van Huizinga, die 13.49,26 reed en naar de vierde plaats zakte. Geerdinck klom met de vijfde tijd (13.34,94) naar de derde plek.

Zaterdag eindigde Bosker achter Tijmen Snel als tweede op de 500 meter en nam vervolgens de leiding in het klassement door de 5 kilometer overtuigend te winnen.

Op de 1500 meter, de eerste afstand op de zondag, was de schaatser van Team JustLease.nl, die vorig seizoen brons veroverde op het NK allround, met 1.47,58 veruit de snelste. Bosker, die zich niet plaatste voor de Olympische Spelen in Pyeongchang, legde zo de basis voor zijn titel.

Van der Weijden

Bij de vrouwen was Van der Weijden met 7.07,84 de sterkste op de afsluitende 5000 meter. De 31-jarige schaatsster van Team Plantina bleef in het eindklassement Linda de Vries (zilver) en Melissa Wijfje (brons) voor.

Van der Weijden, die in 2016 al eens zilver won op het NK allround, verdedigde op de 5 kilometer een voorsprong van 1,85 seconde op De Vries. In de slotrit hield ze haar ploeggenote ruim zeven seconden achter zich.

Van der Weijden ging na de eerste dag in Thialf al aan de leiding in het klassement, nadat ze zowel de 500 als de 3000 meter had gewonnen. Op de 1500 meter werd ze zondag tweede achter De Vries: 1.58,63 om 1.58,11.

De Vries kwam op de slotafstand met 7.15,46 niet verder dan de vierde plek en moest ook Reina Anema (7.14,59) en Sanne in 't Hof (7.15,27) voor zich dulden. Wijfje realiseerde met 7.17,20 de vijfde tijd.

Gedevalueerd toernooi

Overigens was het NK allround flink gedevalueerd. Bij de vrouwen was Van der Weijden de enige deelneemster die volgende maand uitkomt in Pyeongchang. Bij de mannen deed geen enkele olympiër mee.

Jan Blokhuijsen, die in Pyeongchang de 5 kilometer en de ploegachtervolging rijdt, verdedigde daardoor zijn titel niet en ook Marije Joling, die vorig jaar bij de vrouwen won maar niet naar de Spelen gaat, ontbrak in Thialf.