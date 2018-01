'Er moet na tumultueus NK natuurijs iets gebeuren om escalatie voor te zijn'

Gary Hekman en Rick Smit (AB Vakwerk) clashten in de laatste meters met Royal A-ware-rijders Simon Schouten en Arjan Stroetinga en dat leidde na de finish tot een handgemeen. Dat was naar verluidt niet geheel toevallig, doordat er al langer een vete is tussen beide ploegen.

De vier betrokkenen kregen een rode kaart en Stroetinga kreeg er zelfs twee. Onduidelijk is nog wat verder de gevolgen zijn. Woensdag staat op de Weissensee de dertigste Alternatieve Elfstedentocht op het programma.

"Wij leggen de kaarten op en wat de scheidsrechterscommissie ermee doet, is aan hen", zegt hoofdscheidsrechter Nelie Schouten, die speciaal vanwege de gebeurtenissen de media te woord stond, volgens Schaatsen.nl. "Dat moet binnen één of twee dagen wel bekend zijn, in ieder geval voor de Alternatieve Elfstedentocht."

De arbiter hoopt dat zowel AB Vakwerk als Royal A-ware de strijdbijl snel begraaft. "Ik vind dat het verstandig is nu iets te doen. Op kunstijs zijn de afgelopen tijd ook regelmatig mensen bestraft voor een aantal zaken. Als we op die manier sport bedrijven, lijkt mij dat geen goede zaak", aldus Nelie Schouten.

"In dit geval kun je met sancties wel veel bereiken, maar je neemt uiteindelijk niet de wortel weg. Als er al geen vete was tussen deze ploegen, dan is die er nu wel. Escalatie moeten we voor zijn."

Schandalig

Naar verluidt werd Hekman in de slotfase gehinderd door zowel Schouten als Stroetinga, waarna Stoetinga samen met Smit ten val kwam. Na de finish kwamen Hekman en Smit woedend verhaal halen bij Stroetinga en dat leidde tot een handgemeen.

Teun Breedijk, teammanager van het AB Vakwerk van Hekman en Smit, is ontstemd over de manier van rijden van Royal A-ware. "Als je zo omgaat met je sport, als je dit gedrag vertoont als team, dan moeten we dat als sport niet tolereren", zegt hij.

"Wat mij betreft mogen ze die ploeg voor de rest van het seizoen schorsen. En dat zeg ik niet uit emotie. Het is schandalig wat ze doen."

Volgens Breedijk overweegt AB Vakwerk om woensdag niet te starten. "Dit gaat natuurlijk van kwaad tot erger en stopt niet na vandaag. Daarom gaan wij eerst overleggen met de directie van AB Vakwerk om te bepalen of we hier nog blijven of niet. Ja, wij overwegen inderdaad niet meer te starten. Op deze manier rijden is ondoenlijk."

Stroetinga

Royal A-ware-rijder Stroetinga kan zich niet vinden in de woorden van Breedijk en is zich van geen kwaad bewust. "Wij wilden langs de rechterkant, waar het ijs beter was. Als je er dan nog langs wilt, is er gewoon geen ruimte", verklaart hij.

"Hekman wilde door een gaatje waar dat niet kon, hij zat zelfs achter mij. Dan mag ik mijn lijn kiezen. Als hij er dan toch langs probeert te komen en valt, is dat niet mijn schuld."

De dertigste editie van de Alternatieve Elfstedentocht zou eigenlijk met een landstart beginnen, maar dat werd dinsdag teruggedraaid. Vorig jaar ging de winst bij de mannen naar Crispijn Ariëns en bij de vrouwen naar Lisa van der Geest.