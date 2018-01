Letitia de Jong op titelkoers bij NK sprint, Ntab leidt bij mannen

De Jong kwam op de 500 meter uit tegen haar vriendin Ireen Wüst en werd op die afstand in een tijd van 38,78 tweede. Ze hoefde alleen olympiër Anice Das (38,76) voor zich te dulden. Floor van den Brandt werd in 39,07 derde.

Later op de dag was de 24-jarige De Jong veruit de beste op de 1000 meter. Ze noteerde met 1.16,15 haar snelste tijd ooit op een laaglandbaan en was ruim sneller dan Das, die in 1.17,16 tweede werd. Lotte van Beek eindigde met 1.17,23 op de derde plaats.

In het klassement is de marge van De Jong ten opzichte van nummer twee Das 0,49 seconde. Het gat met nummer drie Sanneke de Neeling is 1,21.

Wüst, vorig jaar nog Nederlands kampioen sprint, hield het na haar zevende tijd op de 500 meter (39,56) voor gezien. Ze wil in Thialf buiten mededinging nog wel een 3000 meter rijden, als laatste voorbereiding op de Spelen.

Mannen

Ntab, die bij het OKT deelname aan de Spelen misliep, dook bij de mannen op de 500 meter als enige onder de 35 seconden: 34,87. Hij troefde daarmee Michel Mulder (tweede in 35,08) en Hein Otterspeer (35,30) af. Lucas van Alphen (35,34) liep een podiumplaats net mis.

Op de kilometer ging de winst naar Thomas Krol, die 1.08,52 op de klok zette. Hij was samen met nummer twee Hein Otterspeer (1.08,91) de enige die onder de 1.09 reed. Van Alphen was de nummer drie (1.09,27), nog voor Ntab (1.09,72).

In het klassement is het verschil tussen leider Ntab en achtervolger Otterspeer minimaal: 0,03. Krol geeft als nummer drie slechts acht honderdsten toe en ook Van Alphen (op 0,25) en Michel Mulder (op 0,53) staan nog dichbij.

Het NK sprint gaat zondag verder met wederom een 500 en 1000 meter voor zowel vrouwen als mannen.

Olympiërs

Naast Das en Wüst laten slechts twee andere olympiërs zich dit weekend zien in Thialf. Annouk van der Weijden doet mee aan het allroundtoernooi, terwijl Van Beek zich mengt in de strijd om de sprinttitel.

De zestien andere olympiërs meldden zich af voor het toernooi. Dat betekent onder anderen dat Ronald Mulder zijn Nederlandse sprinttitel van vorig jaar niet verdedigt.