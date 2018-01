Hoolwerf en Van der Geest pakken op Weissensee NK-titel op natuurijs

Hoolwerf liet op zijn twintigste verjaardag zijn broer Evert Hoolwerf achter zich op het Oostenrijkse ijs. Crispijn Ariëns legde achter het duo beslag op de bronzen medaille.

Van der Geest was bij de vrouwen na 80 kilometer de snelste in de eindsprint. Clarissa van Maaren eindigde als tweede en Aggie Walsma kwam als derde over de finish.

De 24-jarige rijdster uit Warmond won bijna een jaar geleden op dezelfde locatie de Alternatieve Elfstedentocht. In 2016 was ze op de Weissensee de sterkste in de Aart Koopmans Memorial.

Van der Geest eindigde op 1 januari van dit jaar als tweede bij het NK op kunstijs, achter Irene Schouten.