Bosker en Van der Weijden aan de leiding op gedevalueerd NK allround

Het toernooi is flink gedevalueerd. Bij de vrouwen is Van der Weijden de enige deelneemster die volgende maand uitkomt op de Spelen in Pyeongchang. Bij de mannen doet geen enkele olympiër mee.

Bosker was de dag begonnen met een tweede plaats op de 500 meter. Hij moest in 36,73 alleen Tijmen Snel voor zich dulden (36,41). Thomas Geerdinck eindigde in 36,81 als derde.

Op de 5.000 meter stond geen maat op de 21-jarige Bosker. Hij was met 6.23,29 een dikke drie seconden sneller dan nummer twee Lex Dijkstra (6.26,69). Brons was er voor Marwin Talsma in 6.30,64. Snel kelderde met een tijd van 6.44,79 naar plek vijf in het klassement.

Bosker verdedigt zondag op de 1.500 meter een voorsprong van ruim 4,5 seconden op nummer twee Dijkstra. Geerdinck is de nummer drie. Het toernooi wordt zondag afgesloten met de 10.000 meter.

Van der Weijden

Bij de vrouwen maakt Van der Weijden haar favorietenrol vooralsnog waar. De 31-jarige schaatsster van Team Plantina, die in Thialf concurrentie krijgt van onder anderen Linda de Vries en Melissa Wijfje, won de 500 meter in 40,02. Ze bleef De Vries daarmee 0,03 seconden voor. Aveline Hijlkema eindigde in 40,57 als derde.

Ook op de 3.000 meter was de zege voor Van der Weijden. Met 4.07,89 was ze bijna twee seconden sneller dan De Vries (4.09,86). Wijfje eindigde in 4.10,85 als derde.

Van der Weijden verdedigt zondag op de 1.500 meter een voorsprong van 1,08 seconden op haar teamgenote De Vries. Later op zondag rijden de vrouwen ook nog de 5.000 meter.