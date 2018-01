Topshorttracker An eist uitleg IOC over schorsing voor Spelen

De Rus, die geldt als een van de voornaamste concurrenten van Sjinkie Knegt, noemt het onbegrijpelijk dat er geen concrete redenen zijn waarom hij niet welkom is.

An, een geboren Zuid-Koreaan, kreeg maandag officieel te horen dat hij niet welkom is op de Winterspelen. Naar verluidt wordt hij in het WADA-rapport van onderzoeker Richard McLaren genoemd, maar dat is niet bevestigd.

"Twee weken voor het begin van de Spelen kwam ik erachter dat de olympische beweging mij niet langer als atleet beschouwt die deel uitmaakt van de Spelen en wel zonder enige verklaring", schrijft An in zijn door de Russische schaatsbond gepubliceerde brief.

"Ik heb de criteria die de commissie heeft gehanteerd voor deze beslissing grondig doorgenomen. Ik kan in alle eerlijkheid verklaren dat ik niets heb gedaan dat het rechtvaardigt om me toe te voegen aan de lijst met atleten die zijn uitgesloten voor de Olympische Spelen."

In dat rapport van McLaren werd het in 2014 door de staat gestuurde dopingsysteem in Rusland blootgelegd. Naar aanleiding van de onthullingen werd door het IOC bepaalt dat alleen 'schone' Russen naar de Spelen mogen.

Panel

Een speciaal panel maakt later deze week bekend welke Russische wintersporters uitgenodigd mogen worden voor de Spelen. De namen worden op zijn vroegst pas zaterdag gepubliceerd, na een vergadering van het panel.

Stanislav Pozdniakov, vicevoorzitter van het Russische olympische comité, zei donderdag echter al tegen journalisten in Moskou dat 169 Russen naar Pyeongchang gaan. "Helaas staan onze grootste topsporters niet op de lijst", zei hij.

Inmiddels is duidelijk, hoewel de namen dus nog niet officieel bekend zijn, dat naast An onder anderen schaatsers Denis Yuskov en Pavel Kulizhnikov ontbreken in Zuid-Korea. Het hoofd van de Russische schaatsbond bevestigde de afwezigheid van het duo eerder deze week.