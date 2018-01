Russische schaatsers Yuskov en Kulizhnikov niet naar Winterspelen

Dat bevestigt het hoofd van de Russische schaatsbond Alexei Kravtsov dinsdag. "Yuskov en Kulizhnikov zullen geen uitnodiging ontvangen", aldus Kravtsov tegen het Russische persbureau RIA Novosti.

"Ik ben woedend over de oneerlijke beslissing van het IOC om bijna al onze schaatsers te weren", zegt Kravtsov. Slechts vier Russische schaatsers - Sergey Trofimov, Angelina Golikova, Natalia Voronina en Olga Graf - staan op de voorlopige lijst van Russen die wel naar Pyeongchang mogen.

Het IOC maakte eerder al bekend dat Russische sporters met een dopingverleden niet welkom zijn in Zuid-Korea. Die maatregel is onderdeel van de straf die Rusland kreeg wegens een staatsgestuurd dopingnetwerk tijdens de Winterspelen van 2014 in Sochi.

Yuskov (28) gold als een grote kanshebber voor olympisch goud op de 1500 meter. De drievoudig wereldkampioen en wereldrecordhouder op die afstand kreeg in 2008 een schorsing van vier jaar voor het gebruik van marihuana.

Kulizhnikov (23), tweevoudig wereldkampioen op de 500 meter en enkelvoudig wereldkampioen op de 1000 meter, werd in 2012 twee jaar geschorst voor het gebruik van het verboden middel methylhexanamine.

Viktor An

Maandag werd al bekend dat Viktor An, met zes gouden medailles de meest succesvolle shorttracker ooit op de Spelen, niet naar Pyeongchang mag. De geboren Zuid-Koreaan, die sinds 2011 voor Rusland uitkomt, was een belangrijke concurrent voor Sjinkie Knegt.

"Het besluit om An te weren is een optelsom van onrechtmatige beslissingen in het nadeel van Russische sporters in de afgelopen drie maanden", stelt Kravtsov. "Het is duidelijk dat we voor het begin van de komende Winterspelen geen actie meer kunnen ondernemen. Maar ook na de Spelen zullen we blijven vechten voor het zuiveren van de goede naam van onze atleten."

Van de vijfhonderd sporters die Rusland had opgegeven voor deelname in Pyeongchang er 111 zijn weggestreept door het 'Invitation Review Panel' van het IOC. Tachtig procent van de bijna vierhonderd overgebleven atleten was er niet bij in Sochi. Op zijn vroegst op zaterdag neemt het IOC een definitief besluit over deelname van de Russische atleten.

De openingsceremonie van de Winterspelen is op vrijdag 9 februari.