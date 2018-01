Knegt ziet concurrent Viktor An door schorsing afhaken voor Spelen

Dat meldt het Russische persbureau Tass maandag. Een reden wordt niet direct gegeven. An heeft sinds 2011 de Russische nationaliteit. Hij is een geboren Zuid-Koreaan.

Volgens Russische media wordt An, die geldt als een van de beste shorttrackers ter wereld, genoemd in het rapport van onderzoeker Richard McLaren. In dat WADA-rapport werd het in 2014 door de staat gestuurde dopingsysteem in Rusland blootgelegd.

Vrijdag zette het Internationaal Olympisch Comité, dat eerder bepaalde dat alleen 'schone' Russen naar de Winterspelen gaan, een belangrijke stap in het proces dat moet bepalen wie volgende maand in actie mogen komen in Zuid-Korea.

Een speciaal panel beslist welke Russische wintersporters uitgenodigd mogen worden voor de Spelen en An zal dus zeer waarschijnlijk tot de thuisblijvers behoren.

27 januari

De namen van de Russen die wel en niet mee mogen naar de Spelen zullen op zijn vroegst pas op zaterdag 27 januari gepubliceerd worden, na een vergadering van het speciale panel.

Wat wel zeker is, is dat van de vijfhonderd sporters die Rusland had opgegeven voor deelname in Pyeongchang er 111 zijn weggestreept door het 'Invitation Review Panel' van het IOC en dat tachtig procent van de bijna vierhonderd overgebleven namen er niet bij was in Sochi.

Onder anderen schaatsers Pavel Kulizhnikov en Denis Yuskov zouden deelname aan de Spelen, die van 9 tot en met 25 februari worden gehouden, kunnen vergeten omdat ze een dopingverleden hebben.