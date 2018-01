Antoinette de Jong met goed gevoel richting 'echte werk' op Spelen

De Jong was samen met Jan Smeekens en Kjeld Nuis de enige van de twintig Nederlandse olympiërs die op de slotdag van de World Cup in Erfurt nog op het ijs verscheen.

Ireen Wüst, Jorien ter Mors en Marrit Leenstra hoorden bij de schaatssters die zich hadden afgemeld voor de wedstrijden van zondag, terwijl grote namen als Sven Kramer en Jan Blokhuijsen helemaal niet naar Duitsland waren afgereisd.

"Maar ik zei direct al dat ik deze World Cup nog helemaal wilde rijden, omdat het voor mij de laatste belangrijke wedstrijd voor de Spelen is", aldus De Jong. "Ik had sinds het olympisch kwalificatietoernooi van eind december geen 3 kilometer meer gereden en ik merkte dat het voor mij belangrijk was om hier gewoon te racen."

"Dit was een goede training en als je dan ook nog tweede wordt, is het helemaal mooi. Het is fijn om zo af te sluiten voor Pyeongchang."

Blondin

De 22-jarige Friezin, die volgende maand op de Spelen in actie zal komen op de 3 kilometer en de ploegachtervolging, hoefde zondag op de 3000 meter in Erfurt alleen de Canadese Ivanie Blondin voor zich te dulden (4.04,86 om 4.05,45).

"Ik haal veel vertrouwen uit deze race", zegt De Jong, die in aanloop naar de wedstrijden in Erfurt nog een zwaar trainingskamp in Inzell draaide. "Onder niet heel goede omstandigheden en met een niet heel fit lijf heb ik toch een goede rit neergezet."

Een dag eerder was ze nog ontevreden na haar zevende plek op de 1500 meter in de Gunda Niemann-Stirnemann Halle. "Dat was een typische Antoinette-1500 meter", zegt De Jong met een glimlach.

"Het was een shit-race en ook daarom wilde ik zondag nog een echt goede 3 kilometer rijden. Ik heb nu weer laten zien dat ik bij de internationale top hoor op de 3000 meter en dat geeft veel vertrouwen voor de Spelen."

Favoriet

Op basis van het voorseizoen is De Jong een van de topfavorieten voor de 3 kilometer in Pyeongchang. Eind oktober werd ze Nederlands kampioen op die afstand en twee weken later won ze de 3000 meter bij de wereldbeker in Heerenveen.

Haar tweede plek van zondag in Erfurt was haar tweede zilveren medaille van het World Cup-seizoen, na een tweede plaats in Calgary begin december.

"Ik heb het gevoel dat ik weer richting mijn niveau van begin dit seizoen ga", aldus De Jong. "Ik weet inmiddels hoe ik een 3 kilometer moet rijden en ik weet hoe ik met zenuwen om moet gaan. Ik vertrek met een goed gevoel uit Erfurt en ga me klaarmaken voor het echte werk in Pyeongchang."