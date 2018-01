Blondin houdt De Jong af van zege op 3 kilometer in Erfurt

De Jong kwam op de 3000 meter tot een tijd van 4.05,45. Daarmee was ze 59 honderdsten langzamer dan Blondin (4.04,86), die voor het eerst in haar carrière een World Cup-zege boekte op een van de 'traditionele' afstanden.

De 26-jarige Canadese won al wel vier keer een massastart en één keer een ploegachtervolging in de wereldbeker.

De Tsjechische Martina Sablikova eindigde in 4.05,91 op de derde plek. Melissa Wijfje (4.09,69) en Linda de Vries (4.09,92) werden respectievelijk zesde en zevende op de laatste afstand van het laatste wereldbekerweekend voor de Olympische Winterspelen.

Wüst

De Jong won dit eerder dit seizoen de 3 kilometer bij de World Cup in Heerenveen, terwijl ze tweede werd in Calgary.

De schaatsster van Team Justlease.nl eindigde zaterdag als zevende op de 1500 meter in Erfurt. Op de Olympische Spelen van volgende maand in Pyeongchang zal de 22-jarige Friezin uitkomen op de 3 kilometer en de ploegachtervolging.

Ireen Wüst en Carlijn Achtereekte, de andere Nederlandse olympiërs op de 3000 meter, kwamen zondag niet in actie in de Gunda Niemann-Stirnemann Halle.

500 meter

Op de 1000 meter boekte Herzog een dag na haar allereerste wereldbekerzege direct ook haar tweede overwinning.

De 22-jarige Herzog, die zaterdag op de 500 meter voor de eerste Oostenrijkse World Cup-overwinning sinds december 1997 zorgde, snelde een dag later op de kilometer naar een tijd van 1.15,26. Daarmee verwees ze de Noorse Hege Bökko (1.15,52) en de Russische Yekaterina Skhikova (1.16,06) naar zilver en brons.

Jorien ter Mors, Marrit Leenstra en Ireen Wüst, die volgende maand namens Nederland in actie zullen komen op de olympische 1000 meter, meldden zich af voor de tweede kilometer in Erfurt.

De Nederlandse vrouwen eindigden vrijdag op de eerste 1000 meter in het oosten van Duitsland nog als respectievelijk eerste, tweede en vierde. Herzog trok zich toen terug voor de kilometer.

Van der Schaar

Sanne van der Schaar zette met 1.17,87 de tiende tijd van de dag neer. De 25-jarige Friezin werd als zestiende geklasseerd, omdat ze eigenlijk in de B-groep had moeten uitkomen. Door de vele afmeldingen was besloten om de A- en B-groep niet los van elkaar te laten rijden.

Sanneke de Neeling, de tweede Nederlandse op de startlijst, werd gediskwalificeerd voor een verkeerde wissel.

Shikhova, die vrijdag ook al derde werd op de 1000 meter, is de nieuwe leider in het wereldbekerklassement. Ze gaat voorbij aan de Japanse Nao Kodaira, die niet in Erfurt is. Herzog staat derde, terwijl Leenstra op de vijfde plek de beste Nederlandse is.