Nuis wint ook tweede 1000 meter, zilver Smeekens op 500 meter

Nuis noteerde een tijd van 1.08,40 op de 1000 meter en liet daarmee de Noor Havard Lorentzen (tweede in 1.08,66) en de Rus Denis Yuskov (derde in 1.08,95) ver achter zich.

De overige Nederlandse deelnemers op de tweede 1000 meter, Thomas Krol (vijfde in 1.09,08) en Hein Otterspeer (zesde in 1.09,51), kwamen net tekort voor een podiumplaats .

De 28-jarige Nuis, die zich vorig jaar tot wereldkampioen op de kilometer wist te kronen, schreef zaterdag de eerste 1000 meter op zijn naam in een tijd van 1.08,57. Hij staat nu op twaalf wereldbekerzeges op de 1000 meter en zeventien in totaal.

Zondag evenaarde Nuis het baanrecord, dat sinds februari 2009 op naam staat van de Amerikaan Shani Davis. "Jammer dat ik het record net niet heb verbroken, maar ik heb wel een mooi glazen beeldje gekregen", zei de winnaar na de podiumceremonie. "Een tijd van 1.08,39 had mooier gestaan, maar een baanrecord is een baanrecord."

De Zuid-Hollander was zondag vooral tevreden over zijn eerste zeshonderd meter. "Die was bijna perfect. Maar nu was mijn slotronde niet goed, terwijl ik het daar zaterdag juist van moest hebben. Als ik de laatste ronde van gisteren plak aan de eerste zeshonderd meter van vandaag, komt het goed", aldus Nuis, die nu doorreist naar het Italiaanse Collalbo voor een trainingskamp van anderhalve week.

Smeekens

Smeekens leek op de 500 meter met 34,95 lange tijd op de winst af te stevenen, maar hij zag in de allerlaatste rit Lorentzen nog een tiende van een seconde onder zijn tijd duiken (34,85).

De Canadees Alex Boisvert-Lacroix, die tegen Lorentzen reed, completeerde het podium met 35,00. Michel Mulder miste op slechts één honderdste een medaille en moest met 35,01 genoegen nemen met de vierde plaats.

Dai Dai Ntab (35,10) en Otterspeer (35,27) vertolkten een bijrol op de kortste sprintafstand en moesten zich tevredenstellen met respectievelijk de achtste en dertiende plaats.

Maagproblemen

Wereldkampioen Smeekens meldde zich vrijdag met maagproblemen af voor de eerste 500 meter in Erfurt. "Het was niet heel hevig, maar wel genoeg om me aan de kant te houden", zei hij zondag. "Gisteren heb ik al weer even geschaatst en vanmorgen voelde ik me prima. "

"Ik ben vooral blij met mijn opening van vandaag, 9,66 is denk ik mijn snelste 100 meter van het seizoen. Natuurlijk baal ik ervan dat ik net geen goud win. Maar ik heb in ieder geval zelf een goede, degelijke rit gereden."

Voor Lorentzen was het zijn derde wereldbekerzege dit seizoen op de 500 meter. Hij nam in het wereldbekerklassement de leiding over van Ronald Mulder, die donderdag wegens ziekte alweer terug naar huis ging. Lorentzen klokte vrijdag de vierde tijd (35,10).

De Russische wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov, winnaar van de eerste 500 meter op vrijdag (35,03), trok zich zaterdag voor de resterende twee dagen in Erfurt terug wegens fysieke klachten.