Nuis ziet in Zuid-Korea wel of Kulizhnikov en Yuskov mogen schaatsen

Nuis heeft geleerd van wat er twee jaar geleden gebeurde. Een week nadat de Zuid-Hollander achter Kulizhnikov tweede was geworden op het WK sprint in Seoul hoorde hij dat de Rus positief had getest op het verboden middel meldonium.

"Dat deed me echt wat", aldus Nuis, die in de maanden na dat WK sprint ook in het openbaar duidelijk liet merken dat hij boos was op Kulizhnikov. "Maar nu zie ik wel wat er gaat gebeuren met de Russen. Het kost me alleen maar energie als ik me daar druk om ga maken."

De wereldkampioen op de 1000 en 1500 meter ging vrijdagavond in Erfurt, waar hij is voor de laatste wereldbekerwedstrijden voor de Olympische Spelen van Pyeongchang, dus niet driftig googelen toen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wederom een belangrijke stap zette in het proces dat moet bepalen welke Russen volgende maand in actie mogen komen in Zuid-Korea.

Vanwege het door de staat gestuurde dopingsysteem bij de Winterspelen van Sochi in 2014 heeft het IOC besloten dat alleen 'schoon' verklaarde Russen onder neutrale vlag mogen deelnemen in Pyeongchang.

Vrijdag maakte het IOC bekend dat een speciaal panel beslist heeft welke Russische wintersporters uitgenodigd mogen worden voor de Spelen.

Geschorst

Wie er op die lijst staan - en vooral wie er níét op de lijst staan - is nog niet duidelijk. De namen zullen op zijn vroegst pas op zaterdag 27 januari gepubliceerd worden, na een vergadering van het speciale panel.

Wat wel zeker is, is dat van de vijfhonderd sporters die Rusland had opgegeven voor deelname in Pyeongchang er 111 zijn weggestreept door het 'Invitation Review Panel' van het IOC en dat tachtig procent van de bijna vierhonderd overgebleven namen er niet bij was in Sochi.

Valérie Fourneyon, voormalig minister van sport in Frankrijk en voorzitter van het IOC-panel, meldde bovendien dat geen van de uitverkozen Russische sporters in het verleden ooit geschorst zijn voor dopinggebruik.

Dat laatste zou betekenen dat Kulizhnikov en Yuskov deelname in Pyeongchang zouden kunnen vergeten. Kulizhnikov (23), tweevoudig wereldkampioen op de 500 meter en enkelvoudig wereldkampioen op de 1000 meter, werd in 2012 twee jaar geschorst voor het gebruik van het verboden middel methylhexanamine.

De 28-jarige Yuskov, drievoudig wereldkampioen op de 1500 meter, kreeg in 2008 een schorsing van vier jaar voor het gebruik van marihuana.

Klachten

Beide Russische toppers zijn dit weekend in Erfurt, al meldde Kulizhnikov zich zaterdag vanwege lichamelijke klachten af voor de 1000 meter. Yuskov, vrijdag winnaar van de 1500 meter, kwam op de kilometer niet verder dan plek acht.

De Russische ploeg meldde na de 1000 meter dat ook zij niet weet wie er op de 'schone' lijst van het IOC-panel staat.

Nuis, die de 1000 meter in de Gunda Niemann-Stirnemann Halle op zijn naam schreef, liet alle speculaties van zich afglijden. "Ik zie op de Spelen wel wie er allemaal zijn", zei de sprinter van Lotto-Jumbo.

"Het liefst heb ik dat Kulizhnikov en Yuskov erbij zijn in Pyeongchang en dat ik hen versla, want dan wordt er nooit meer over gepraat. Maar ik heb het niet in de hand, dus ik wacht rustig af."