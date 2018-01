Wüst: 'Met deze race zal ik niet olympisch kampioen worden'

"Voor nu was deze race oké, maar er ontbraken vandaag ook een hoop toppers", aldus Wüst, die met een tijd van 1.55,66 haar landgenote Marrit Leenstra (1.55,75) maar net voorbleef in de Gunda Niemann-Stirnemann Halle.

"Dit is niet de race waarmee ik olympisch kampioen ga worden in Pyeongchang, en dat is wat ik wil. De eerste volle ronde was goed, de tweede volle ronde was wat minder. Het moet zeker nog beter en scherper."

Wüst heeft nog 22 dagen tot haar eerste afstand in Zuid-Korea (de 3 kilometer) en nog 24 dagen tot de olympische 1500 meter.

De wedstrijden in Erfurt, waar ze op de slotdag niet meer in actie komt op de 1000 en 3000 meter, waren voor Wüst vooral een test richting de Spelen nadat ze de afgelopen week op trainingskamp was in Inzell.

Trainingsblok

Die test verliep vrijdag nog niet zo goed met een vierde plaats op de 1000 meter in een matige tijd van 1.16,22. Een dag later kon Wüst wat vrolijker zijn na haar eerste World Cup-zege sinds 29 januari 2017, al wilde ze haar gouden plak geen meevaller noemen.

"Na mijn tijd van 1.54,78 op het OKT (olympisch kwalificatietoernooi, red.) mag ik ook wel van mezelf verwachten dat ik hier kom om te proberen om de 1500 meter te winnen. Al gaat het hier niet op het scherp van de snede."

"Ik kom net uit Inzell, waar ik een goed trainingsblok heb gedraaid en behoorlijk wat arbeid heb verricht. Dus ik stond hier niet heel uitgerust of superscherp aan de start. Mentaal is deze World Cup ook wel wat anders dan het OKT of de Spelen. Maar als ik aan de start sta, wil ik winnen, en dat is vandaag pas voor de eerste keer dit seizoen gelukt."

Na dit weekend in Erfurt gaat Wüst terug naar Nederland, waar ze de laatste puntjes op de i zal zetten richting de Winterspelen van Pyeongchang, die op 9 februari beginnen.

"Ik ga eerst uitrusten van de trainingsarbeid die ik erin gestopt heb in Inzell. Er zijn vooral nog een paar kleine technische dingen die ik moet verbeteren, maar dat gaat ook wat makkelijker als je uitgerust bent. Ik lig goed op koers."