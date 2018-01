Nuis na zege in Erfurt blij met keuzes in aanloop naar Winterspelen

Na een trainingsblok vol lange fietstochten en duurtrainingen op het ijs had hij geen supertijd verwacht in de Gunda Niemann-Stirnemann Halle. Met 1.08,57 schaatste Nuis echter de tweede tijd ooit in Erfurt en was hij bijna vier tienden sneller dan de nummer twee Hein Otterspeer.

"Ik dacht aan een tijd net onder de 1.09, dus ik was verbaasd dat het 1.08,5 werd", zei Nuis na zijn rit. "Maar dit is alleen maar mooi meegenomen na een periode van veel rondjes schaatsen en niet echt wedstrijdspecifieke trainingen. Het kan nog een stuk sneller, maar het is lekker dat dit mijn basisniveau is."

Nuis rijdt dit weekend in Erfurt zijn eerste wedstrijden sinds het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind december, en zijn laatste wedstrijden voor de Olympische Winterspelen van Pyeongchang waar hij volgende maand zal starten op de 1000 en 1500 meter.

Zondag zal de schaatser van Lotto-Jumbo afreizen naar Collalbo om bij Kramer aan te sluiten, maar Nuis wilde het World Cup-weekend in het oosten van Duitsland niet overslaan. "Ik vind ruim een maand geen wedstrijden rijden namelijk best een gok", aldus de wereldkampioen op de 1000 en 1500 meter.

"Je rijdt bovendien zo naar Erfurt - als er geen bomen op de weg liggen. Dit is een prikkel die ik even nodig had na alle duurtrainingen. Op topsnelheid door de bochten gaan, weer even wedstrijdspanning ervaren. En als het zo uitpakt als vandaag, is het helemaal mooi."

Fietstocht

Nuis gaf lachend toe dat hij - net als veel van zijn collega's in Erfurt - de vele trainingsarbeid van de afgelopen weken de schuld had gegeven als hij een slechte tijd had gereden op de 1000 meter. Nu kon hij met een gouden medaille om zijn nek zeggen dat de keuzes richting zijn eerste Spelen voorlopig allemaal goed lijken uit te pakken.

"Ik ben heel blij dat ik twee weken geleden niet naar Kolomna ben gegaan voor de EK afstanden. Je zag dat de Nederlanders daar een stuk minder waren dan een week eerder bij het OKT. En ik zat na een fietstocht van drie uur in de ochtend lekker thuis op de bank te kijken hoe mijn concurrenten zich stuk reden."

Nuis was ook blij dat hij vrijdag na een 500 meter in de B-groep de 1500 meter in Erfurt oversloeg. "Ik had dit weekend vijf keer mogen starten, dus ik moest keuzes maken. Toen ik zag dat alle sprinters het vrijdag erg zwaar hadden in de laatste ronde van de 1500 meter, dacht ik: topkeuze om niet te starten."

Zondag zal Nuis nog in actie komen op de tweede 1000 meter in Erfurt en vervolgens reist hij direct af naar Italië. In Collalbo draait hij zijn laatste trainingsblok voor de Spelen.

"Na een weekje Collalbo ben ik nog één dagje thuis. We gaan nog even lekker uit eten voor de verjaardag van mijn vriendin. Ha, zo maken we er toch nog één gezellig dagje van voordat ik naar Zuid-Korea vlieg."