Nuis wint eerste 1000 meter, Pedersen sterkste op 5000 meter

Nuis snelde op de Duitse baan naar een tijd van 1.08,57 minuten en hield daarmee de eveneens voor Nederland uitkomende Hein Otterspeer (tweede in 1.08,96) en Mika Poutala (derde in 1.08,99) ruim achter zich.

De Noor Havard Holmefjord Lorentzen (1.09,05) en de Duitser Nico Ihle (1.09,21) completeerden de top vijf.

De derde en vierde Nederlandse deelnemer, Koen Verweij en Thomas Krol, stelden enigszins teleur met een zesde en zevende plaats.

Krol kon nog wel als excuus opvoeren dat hij alleen moest rijden omdat de Rus Pavel Kulizhnikov, Europees kampioen op de 1000 meter en vrijdag winnaar van de 500 meter, zich vlak voor het begin van de kilometer met fysieke klachten afmeldde.

Baanrecord

Het was voor de 28-jarige Nuis pas de eerste wereldbekerzege dit seizoen en de elfde in totaal op de afstand waarop hij zich vorig jaar tot wereldkampioen kroonde.

De rijder van Lotto-Jumbo was slechts zeventien honderdsten verwijderd van het baanrecord van de Amerikaan Shani Davis, maar klokte wel de tweede tijd ooit op de 1000 meter in Erfurt.

Lorentzen nam de leiding over van Kai Verbij in het wereldbekerklassement. Die Nederlander is nog niet hersteld van een spierblessure die hij eind december opliep. Otterspeer is bij de Olympische Winterspelen van volgende maand in Pyeongchang de vervanger van Verbij als de wereldkampioen sprint niet tijdig weer topfit is.

Nuis steeg in het wereldbekerklassement naar de derde plek. Na een matig voorseizoen lijkt de Zuid-Hollander richting de Spelen naar een topvorm toe te groeien. Hij won vorige maand bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf de 1000 meter met een baanrecord (1.07,64), tevens een wereldrecord voor laaglandbanen.

Pedersen

Pedersen pakte verrassend het goud op de 5000 meter. De Noor troefde met een tijd van 6.14,66 minuten knap de Italiaan Nicola Tumolero (tweede in 6.16,11) en de Canadees Ted-Jan Bloemen (derde in 6.17,11) af.

De Nederlanders Patrick Roest en Marcel Bosker kwamen niet verder dan de zevende en achtste plaats.

Olympisch en wereldkampioen Sven Kramer sloeg de laatste wereldbeker voor het begin van de Spelen over. Hij gaf de voorkeur aan een trainingskamp in Collalbo. Ook Jorrit Bergsma, die zich niet voor de olympische 5000 meter wist te plaatsen, ontbrak in Erfurt.

Door de absentie van Kramer en Bergsma leek de weg vrij voor Bloemen naar zijn derde wereldbekerzege op de 5000 meter. De geboren Nederlander wenste echter in zijn laatste internationale test voor de Spelen niet tot het uiterste te gaan. Hij verstevigde nog wel zijn leidende positie in het gecombineerde wereldbekerklassement (5000/10.000 meter).

Bloemen is zowel op de 5000 als 10.000 meter kandidaat voor olympisch goud. Op beide afstanden is hij inmiddels wereldrecordhouder. Vorige maand zette hij in Salt Lake City nog een nieuwe mondiale toptijd neer op de 5000 meter (6.01,86).