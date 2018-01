Goud Wüst op 1500 meter in Erfurt, Herzog wint 500 meter

Wüst klokte een tijd van 1.55,66 op de 1500 meter en veroordeelde daarmee Marrit Leenstra (1.55,75) ternauwernood tot het zilver.

Leenstra moest vrijdag op de 1000 meter ook al genoegen nemen met de tweede plaats, toen eveneens achter een landgenote; Jorien ter Mors.

De Noorse Ida Njatun ging op de 1500 meter met het brons aan de haal, maar ze moest wel een volle seconde toegeven op de winnares (1.56,66).

Dat de 31-jarige Wüst een goede race reed, bleek wel uit het feit dat ze slechts vijf honderdsten van haar eigen baanrecord verwijderd bleef. Het was voor de Brabantse haar 21e wereldbekerzege op deze afstand en haar 31e in totaal op individuele nummers.

Gezondheid

Wüst kon een succesje in de aanloop naar de Winterspelen van volgende maand in Pyeongchang goed gebruiken. De Brabantse, die in het eerste deel van het seizoen nogal worstelde met haar gezondheid, behaalde in Erfurt haar eerste wereldbekerzege van het seizoen. Ze eindigde vrijdag op de 1000 meter tot haar grote ergernis nog op de vierde plek (1.16,22).

Grote afwezige in Erfurt was Miho Takagi. De Japanse won de eerste vier wereldbekerraces op de 1500 meter en is in Zuid-Korea de grote favoriet voor olympisch goud. Ter Mors wist zich op dit onderdeel niet te kwalificeren en kan derhalve haar olympische titel niet verdedigen.

Europees kampioene Lotte van Beek, die met Wüst en Leenstra wel aan de olympische schaatsmijl mag deelnemen, sloeg de schaatsdriedaagse in Duitsland over.

Tweede 500 meter

Leenstra eindigde eerder op zaterdag als vierde op de tweede 500 meter. De overwinning op de kortste afstand ging naar de Oostenrijkse Herzog.

Leenstra kwam met een tijd van 38,43 vijftien honderdsten tekort voor een podiumplek. De Friezin zette wel haar beste wereldbekerresultaat ooit neer op de 500 meter. Dat stond op een achtste plek een jaar geleden in Berlijn.

De Russische Olga Fatkulina, die door het Internationaal Olympisch Comité voor het leven is uitgesloten van deelname aan de Spelen vanwege dopinggebruik bij Sochi 2014, pakte zaterdag het brons in 38,28.

Herzog rekende in de slotrit in een rechtstreeks duel af met haar grootste concurrente Karolina Erbanova: 37,88 om 37,96. De 22-jarige Herzog, die eerder deze maand Europees kampioene werd op de 500 meter, boekte de eerste World Cup-zege uit haar carrière.

Ze zorgde bovendien voor de eerste Oostenrijkse wereldbekerwinst sinds Emese Hunyady op 14 december 1997 de 1500 meter won in Hamar.

Letitia de Jong (38,58) was zaterdag de tweede Nederlandse op de zesde plaats. Olympiër Anice Das werd negende in 38,87, Mayon Kuipers (39,07) eindigde als tiende en Sanneke de Neeling kwam niet verder dan plek achttien in 39,56.

Ter Mors

Vrijdag ging de zege op de eerste 500 meter nog naar de Tsjechische Erbanova, die toen Herzog naar het zilver verwees. Ter Mors was de beste Nederlandse op de zesde plek, maar de Enschedese besloot na de eerste wedstrijddag in Erfurt alweer naar huis te reizen en de rest van het World Cup-weekend over te slaan.

Leenstra reed vrijdag wel de 1000 meter, waarop ze tweede werd achter Ter Mors, maar ze sloeg de eerste 500 meter over.

Nao Kodaira en Sang-Hwa Lee, voor dit weekend de nummer één en twee van het World Cup-klassement, zijn niet naar Erfurt afgereisd voor de laatste wereldbekerwedstrijden voor de Spelen.

Kodaira, die de eerste zeven 500 meters van het World Cup-seizoen won, gaat nog wel ruim aan de leiding in het wereldbekerklassement. Herzog staat nu tweede op 145 punten van de Japanse.