Ntab: 'Natuurlijk heb ik echt kloteweken gehad na het OKT'

Alsof het zo moest zijn, startte zijn Russische tegenstander Ruslan Murashov vals in de Gunda Niemann-Stirnemann Halle. "Ja, toen moest ik wel even denken aan het OKT", aldus Ntab in gesprek met NUsport.

De 23-jarige sprinter moest eind december bij het cruciale kwalificatietoernooi in Thialf na twee valse starts en een diskwalificatie een streep zetten door zijn olympische ambities op de 500 meter, terwijl hij als tweevoudig Nederlands kampioen een van de medaillekandidaten was op de kortste afstand.

Ruim drie weken later schaatste Ntab vrijdag in Erfurt zijn eerste 500 meter sinds die dramatische dag in Heerenveen. "Ik wilde er zeker van zijn dat ik geen tweede valse start zou maken, dus ik ging wat voorzichtig weg", zei hij na zijn rit.

"Daarna zaten er wel goede stukken in mijn race, maar in de eerste bocht viel ik bijna en daarna kon ik eigenlijk net zo goed stoppen."

Gevoel

Met een tijd van 35,57 hield de schaatser van Team Plantina maar drie concurrenten onder zich, terwijl hij naar het oosten van Duitsland was gereisd om het goede gevoel weer wat terug te vinden. "Natuurlijk heb ik echt kloteweken gehad na het OKT", zegt Ntab. "En het zal wel weer zeer gaan doen, zeker als de Spelen bezig zijn. Het blijft zuur dat ik niet zal rijden in Pyeongchang en deze race in Erfurt helpt niet echt mee."

"Maar het is niet zo dat ik het plezier in de sport verloren ben. Ik heb de afgelopen weken lekker getraind, het schaatsen ging best goed. Daar probeer ik me nu op te focussen. Ik vind schaatsen leuk om te doen en zolang ik dat gevoel houd, blijf ik lekker schaatsen."

De ambities van Ntab staan dan ook nog recht overeind. "Ooit wil ik wereld- en olympisch kampioen worden. En over dertien maanden staan al de volgende WK afstanden op het programma. Daar houd ik me aan vast, ik ga gewoon verder."

Ntab kan ook niet te neerslachtig zijn, want met Ronald Mulder en Kai Verbij zijn er twee schaatsers in zijn ploeg die wel naar Pyeongchang mogen. "En ik wil hun plezier zeker niet minder maken. Ik moet nu dus een beetje plaatsmaken voor mijn ploeggenoten die wel naar de Spelen mogen. Zo simpel is het."

De wereldbeker in Erfurt gaat zaterdag vanaf 13.30 uur verder met de tweede 500 meter voor vrouwen. Daarna volgen de 1000 en 5000 meter voor mannen en de 1500 meter voor vrouwen.