Mulder verbaast zichzelf met eerste World Cup-medaille sinds 2015

"Ik reed vandaag pas mijn eerste rit in de A-groep dit seizoen en om dan meteen tweede te worden, is super", aldus de 31-jarige Mulder, die achter de Rus Pavel Kulizhnikov (35,03) met een tijd van 35,08 zilver veroverde in de Gunda Niemann-Stirnemann Halle. "Ik verbaas mezelf met deze podiumplek."

Bijna drie jaar geleden - aan het eind van het na-olympische seizoen 2014-2015 - pakte de Zwollenaar bij de wereldbekerfinale in Erfurt ook zilver op de 500 meter. Sindsdien kwam hij tot vrijdag nog maar één keer in actie in de A-groep van de World Cup.

Mulder - naast olympisch kampioen ook tweevoudig wereldkampioen sprint - raakte de vorige twee seizoenen steeds verder verwijderd van de wereldtop. Deze winter toonde hij onder coach Gerard van Velde weer progressie, maar op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind december kwam hij met een zesde plek op de 500 meter een tiende tekort om zich te plaatsen voor de Spelen van volgende maand in Pyeongchang.

"Na een week heb ik dat afgesloten", zegt Mulder. "Ik ben niet iemand die heel lang stilstaat bij dat soort dingen. Natuurlijk was mijn hoofddoel dit seizoen de Olympische Spelen en natuurlijk baal ik ontzettend dat het niet gelukt is om me te kwalificeren voor Pyeongchang. Maar ik ben heel blij dat ik vandaag weer op het podium sta, zeker als je kijkt waar ik vandaan kom."

"Toen ik aan mijn missie begon om weer terug te komen bij de top was dat mijn doel: medailles winnen op het hoogste niveau. Nu ik dat heb bereikt, kan ik doorbouwen. Ik ben op de weg terug."

Pijnlijk

Toch dringt zich de vraag op of het niet pijnlijk is voor Mulder dat hij zo vlak na het cruciale OKT aantoont dat hij weer mee kan doen met de wereldtop. "Het heeft geen zin om terug te denken aan het missen van de Olympische Spelen", benadrukt de sprinter van Team Plantina.

"Ik had dit seizoen het idee dat ik fysiek weer op de goede weg zat, maar mijn uitslagen lieten dat tot vandaag niet zien. Op het OKT reed ik een redelijk slordig ritje en daardoor mis ik de Spelen op een tiende. Nu word ik tweede in de World Cup, zo snel kan het gaan op de 500 meter."

Wat dit voor de toekomst betekent, is voor Mulder niet het belangrijkste. Hij richt zich op de 1000 meter van zaterdag en de tweede 500 meter van zondag.

"Ik word hier in Erfurt aangekondigd als de olympisch kampioen, daar geniet ik nog even van. En ik geniet ervan om weer tegen alle toppers te rijden. De spanning van de A-groep, daar gaat het om. Schaatsen op het allerhoogste niveau is zoveel leuker dan 's ochtends in de B-groep starten."