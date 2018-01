Ter Mors tankt in Erfurt vertrouwen voor Spelen Pyeongchang

"Ik ben blij met de bevestiging die ik hier gekregen heb. Hier haal ik vertrouwen uit en kan ik op doorbouwen", aldus 28-jarige Ter Mors na afloop van haar races in de Gunda Niemann-Stirnemann Halle.

"Het is altijd lekker als je een goede race rijdt richting de Spelen. En op mijn 1000 meter van vandaag heb ik niet veel aan te merken. Bovendien is het goed om te weten dat ik een 500 en 1000 meter vlak achter elkaar aankan."

Ter Mors schaatste vrijdag in Erfurt haar eerste wedstrijden op een 400 meter-baan sinds de 1500 meter bij het OKT van eind december. In Thialf werd ze slechts vijfde op de schaatsmijl, waardoor ze haar olympische titel op die afstand niet kan verdedigen.

Die grote teleurstelling dreunde nog even na bij de Enschedese, die na het OKT bovendien met vraagtekens over haar lichaam zat. Uit bloedonderzoek bleek later dat ze een virusje had opgelopen tijdens het toernooi.

Dat kwam bij de rugproblemen waar Ter Mors al enige tijd mee kampt en die ook niet volledig over zullen zijn voor de Olympische Winterspelen van Pyeongchang, die op 9 februari van start gaan.

Krachtiger

Na enkele weken trainen voelde Ter Mors zich vrijdag in het oosten van Duitsland echter weer een stuk beter. "Ik heb de laatste tijd wat meer op explosiviteit getraind. Ik was benieuwd hoe dat uit zou pakken, maar ik voel me nu weer wat krachtiger op het ijs."

"Fysiek voel ik me momenteel prima. Ik heb niet heel veel te klagen. De problemen met mijn rug zullen blijven, maar ik kan er mee trainen en mee dealen, dus voor nu ben ik tevreden."

Door haar rug is starten het lastigste onderdeel van de race voor Ter Mors, maar met een opening van 10,7 op de 500 meter en een opening van 18,2 op de 1000 meter toonde ze ook daarin beterschap in Erfurt.

"Het starten gaat een stuk beter", zei de rijdster van Team Afterpay. "Ik hoop er nog een stapje bij te doen richting de Spelen, maar ik ben zeer tevreden wat ik in tweeënhalve week heb kunnen bereiken met mijn start."

Focus

Nuchter als altijd stelde Ter Mors dat het missen van een olympisch ticket op de 1500 meter haar inmiddels geen parten meer speelt. "Ik hoef niet meer na te denken over de 1500 meter, want die zal ik toch niet rijden op de Spelen."

"En mijn 1000 meter was goed op het OKT, dus daar moet ik op doorbouwen. Mijn focus ligt nu echt op de 1000 meter. Ik hoop daarop nog wat dingetjes aan te kunnen scherpen en dan perfect aan de start te kunnen staan in Zuid-Korea."

Ter Mors, die in Pyeongchang op de langebaan zal starten op de 500 en 1000 meter en als shorttrackster de 1500 meter en de relay zal rijden, vertrekt aanstaande woensdag met de Nederlandse shorttrackploeg voor een trainingskamp in Japan.

Ze besloot na haar goede optredens op vrijdag om de tweede 500 meter van zaterdag en de tweede 1000 meter van zondag in Erfurt over te slaan.