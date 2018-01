Kulizhnikov klopt Mulder op 500 meter, brons voor Bosker op 1500 meter

Wereldrecordhouder Kulizhnikov snelde op het ijs van de Gunda Niemann-Stirnemann Halle op de 500 meter naar 35,03 en was daarmee vijf honderdsten sneller dan Mulder, die zich in december bij het OKT niet wist te plaatsen voor de Olympische Spelen.

Kulizhnikovs landgenoot Artyom Kuznetsov werd in 35,10 derde. De Rus troefde de Noor Havard Lorentzen met drie duizendsten af in de strijd om het brons.

Hein Otterspeer eindigde in Erfurt op de achtste plaats met 35,14. Dai Dai Ntab reed bepaald geen vlekkeloze race en vond zichelf met 35,57 terug op de vijftiende plek.

Smeekens

Een van de afwezigen op de 500 meter was Ronald Mulder, die zich vanwege een virusinfectie afmeldde voor de wedstrijd in Erfurt. De Zwollenaar, die begin deze maand de Europese titel op de 500 meter veroverde, keerde donderdag alweer terug naar huis.

Ook ploeggenoot Kai Verbij ontbrak. De wereldkampioen op de sprintvierkamp is nog niet hersteld van een spierblessure in zijn bovenbeen. Indien hij niet tijdig weer topfit is, mag Otterspeer alsnog naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, die op 9 februari van start gaan.

Jan Smeekens, de wereldkampioen op de 500 meter, trok zich vrijdag in Erfurt terug wegens maagklachten. Kjeld Nuis zegevierde in de B-groep met een tijd van 35,36.

De mannen rijden zondag nog een tweede 500 meter. Dan hoopt Smeekens wel aan de start te staan.

Bosker

Het brons van Bosker op de 1500 meter in Erfurt was zijn eerste podiumplaats ooit bij een World Cup-wedstrijd. Het goud ging naar Denis Yuskov. De drievoudig wereldkampioen op deze afstand zegevierde in een tijd van 1.45,33. De pas 21-jarige Bosker finishte in 1.46,28. De Noor Sverre Lunde Pedersen pakte zilver in een tijd van 1.45,76.

Koen Verweij bleek in de tiende en laatste rit niet opgewassen tegen Yuskov, zijn trainingsmaat bij de Russische selectie. De Noord-Hollander, die vorige maand in Salt Lake City nog een Nederlands record reed (1.41,63), moest genoegen nemen met de vierde tijd (1.46,36). Patrick Roest kwam niet verder dan de twaalfde plek (1.47,75).

In Pyeongchang wordt Nederland op de 1500 voor mannen vertegenwoordigd door Verweij, Roest en Nuis.