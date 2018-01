Ter Mors superieur op 1000 meter, Erbanova wint eerste 500 meter

De schaatsster uit Enschede was met 1.15,20 duidelijk de snelste op de kilometer. Marrit Leenstra kwam met 1.15,55 nog het dichtst in de buurt, terwijl de Russische Yekaterina Shikhova in 1.15,91 naar het brons reed.

De 28-jarige Ter Mors reed op de kilometer de derde tijd ooit gereden in de Gunda Niemann-Stirnemann Halle. Alleen de Amerikaansen Brittany Bowe en Heather Richardson waren ooit sneller op het Duitse ijs. Voor Ter Mors was het haar tweede wereldbekerzege op de 1000 meter, na haar overwinning twee jaar geleden in Stavanger.

Ireen Wüst legde met 1.16,22 beslag op de vierde plaats. Letitia de Jong werd met 1.16,43 zevende. Ter Mors, Wüst en Leenstra vormen de Nederlandse afvaardiging op de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang.

500 meter

Eerder op vrijdag won Karolina Erbanova de eerste 500 meter van dit weekend. De Tsjechische was met 37,82 de snelste. Ter Mors kwam op deze afstand met 38,38 niet verder dan de zesde plaats.

Vanessa Herzog uit Oostenrijk (37,92) en de Russische Angelina Golikova (38,10) completeerden het podium. Zaterdag rijden de vrouwen nog een keer de kortste sprintafstand.

De overige Nederlandse schaatsters speelden een bijrol op de 500 meter. De Jong reed met 38,91 naar de negende plaats, de 39,08 van Mayon Kuipers was goed voor de twaalfde plek en Sanneke de Neeling werd in 39,73 twintigste.

De Aziatische vrouwen, onder wie de Japanse klassementsleider Nao Kodaira en wereldrecordhoudster Sang-Hwa Lee uit Zuid-Korea, ontbreken in Duitsland. Erfurt is de laatste World Cup voordat op 9 februari in Pyeongchang de Winterspelen van start gaan.