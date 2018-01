Sprinter Ronald Mulder meldt zich ziek af voor wereldbeker Erfurt

De schaatser van Team Plantina werd twee weken geleden in Kolomna Europees kampioen op de 500 meter. Dat was ook de enige afstand waarop hij in Erfurt in actie zou zijn gekomen, als zijn ziekte geen roet in het eten had gegooid.

De 31-jarige Zwollenaar had tijdens de twee geplande races in Erfurt zijn leidende positie in het wereldbekerklassement op de sprintafstand willen versterken. Door een virusinfectie keerde hij donderdag echter alweer terug naar Nederland.

Mogelijk neemt Mulder over anderhalve week alsnog deel aan de NK sprint, om voor de Winterspelen nog wat wedstrijdritme op te doen. "Maar hij wil eerst natuurlijk helemaal herstellen", liet een woordvoerder van Team Plantina weten.

Op de eerste dag van de wereldbeker staan vrijdag de 500 meter voor mannen en vrouwen, de 1500 meter voor mannen en de 1000 meter voor vrouwen op het programma.

De wereldbeker in Erfurt is de laatste serieuze internationale test voor de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, die op 9 februari van start gaan.

De snelste twee mannen op de 1500 meter komen vrijdag tijdens de vijfde wereldbeker in Erfurt tegen elkaar in actie op de schaatsmijl. Koen Verweij en zijn Russische vriend en trainingsmakker Denis Yuskov nemen het in de tiende en laatste rit tegen elkaar op.

Yuskov verbeterde in december in Salt Lake City het wereldrecord op de 1500 meter met een tijd van 1.41,02. Verweij reed als nummer twee een nieuw Nederlands record: 1.41,63.

Yuskov, die eerder deze maand de Europese titel veroverde op de 1500 meter, is nog niet zeker van deelname aan de Winterspelen volgende maand in Zuid-Korea. Het IOC moet hem, en vele andere Russen, nog toestemming geven om bij Pyeongchang 2018 in actie te mogen komen.