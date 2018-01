Emotionele Schulting ziet wisselvallig EK als belangrijke les voor Spelen

"Ik ben heel blij met de manier waarop ik de 1000 meter heb gereden, maar ik baal enorm van de 3 kilometer en de relay. Het komt er nu allemaal even in één keer uit", zei ze zondag huilend voor de camera van de NOS.

Schulting pakte zilver op de 1000 meter en brons op de 3000 meter superfinale, maar viel desondanks net buiten het podium in het algemeen klassement. Zaterdag werd ze door een straf zesde op de 1500 meter en de Nederlandse vrouwen strandden mede door een val van Schulting in de halve finales van de relay.

"Af en toe moet ik de rust en kalmte iets meer bewaren", zei Schulting over de lering die ze uit dit EK heeft getrokken. "Ten opzichte van vorig jaar heb ik dat al heel goed gedaan, maar het kan altijd beter. Ik ben blij dat ik dit weekend even keihard op mijn vingers ben getikt. Dat had ik nodig."

Frustratie

De pas 20-jarige Schulting dacht eigenlijk dat ze op de slotdag van de EK in het Duitse Dresden voldoende had gedaan om overall op het podium te eindigen.

"In de 3 kilometer superfinale ging het eigenlijk prima en ik dacht dat de top drie veilig zou zijn voor een derde plek in het klassement, maar toen ik over de finish kwam, zag ik al heel snel dat het niet zo was. Dat is heel zonde. Daardoor komt alle frustratie van het weekend er even uit", aldus de talentvolle Nederlandse.

Haar zilveren plak op de kilometer gaf Schulting echter de bevestiging dat het met haar vorm wel goed zit richting de Spelen in Zuid-Korea. "Ik denk dat ik daar heb laten zien dat ik de teleurstelling van me af kan zetten. Het scheelde weinig of ik had gewonnen", zei ze.

"Ik mag heel tevreden en blij zijn, ik geniet enorm van het schaatsen en ben heel trots op het team. Nu op naar de Spelen. Daar gaan we zeker een betere Suzanne zien en gaat het technisch nog beter, zonder rare inhaalacties of penalty's. Alleen mooie dingen."

De Winterspelen beginnen op 9 februari en duren tot en met 25 februari. Schulting komt in Zuid-Korea op alle afstanden in actie bij het shorttrack.